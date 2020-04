Corona Corona in Herne: Behandlungszentrum startet in Kürze

Herne. Die Stadt Herne meldet aktuelle Corona-Zahlen und kündigt weitere Kontrollen an. Verschoben hat sich die Eröffnung des Behandlungszentrums.

Die Stadt hat die aktuellen Corona-Zahlen gemeldet: Insgesamt 90 Menschen aus Herne und Wanne-Eickel seien bisher positiv auf Covid-19 getestet worden, teilt die Verwaltung am Donnerstag mit. Das sind vier mehr als am Vortag. Von diesen Infizierten seien 47 Menschen wieder genesen (plus 4).

Das Covid-19-Behandlungszentrum der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) werde voraussichtlich Mitte der kommenden Woche die Arbeit aufnehmen, heißt es. Die Stadt habe ihre Räumlichkeiten an die KV übergeben, die nun die weiteren Vorbereitungen für diese Anlaufstelle für Infizierte treffen werde. Eigentlich sollte das Zentrum bereits in dieser Woche eröffnet werden.

Kontrollen von Stadt und Polizei

An den Ostertagen wollen der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) und die Polizei erneut im gesamten Stadtgebiet kontrollieren, ob sich die Hernerinnen und Herner an das Kontaktverbot halten. Nach wie vor gesperrt sind die Spielplätze. Veranstaltungen und Versammlungen im Freien sind verboten - dazu gehören auch Osterfeuer.

Bei allgemeinen Fragen rund um die Corona-Krise hilft das Info-Telefon der Stadt Herne auch an Ostern weiter. Von Karfreitag, 10. April, bis Ostermontag, 13. April 2020, ist das Info-Telefon täglich von 10 bis 14 Uhr erreichbar unter 0700 / 16 200 000 (6,3 Cent pro 30 Sekunden) und 0800 / 16 12 000 (kostenfrei).