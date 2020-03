Kennen Sie tp-link? Noch nicht? Nein, das ist kein weiterer Virus. Sondern momentan der Retter im Homeoffice.

So technisiert unser Heim auch ist: Fünf Menschen sind gerade in den vier Wänden zusammengepfercht, Tag und Nacht, und jeder, wirklich jeder will/braucht WLAN. Junge Nummer eins (9) streamt den ganzen Tag Hörspiele über iTunes (aktueller Favorit: „Miraculous“), Junge Nummer zwei (12) erledigt Hausarbeiten online (offizielle Version – guckt ansonsten heimlich Pannen-Videos auf Youtube), und Junge Nummer drei (15) hängt IMMER am iPhone (was das Pubertier damit macht, man weiß es nicht, ist streng geheim). Die Gattin ist Lehrerin, und recherchiert vormittags Aufgaben für ihre Schüler (und wurde nachmittags schon mal bei einer Netflix-Herzschmerz-Schmonzette erwischt). Dass bei all dem kein Zipfelchen der Bandbreite für "richtige“ Homeoffice übrig ist, versteht sich von selbst.

Homeoffice, Tag 7 - das geht auch leger in Jeans und Pulli. Foto: OH

Folge sind regelmäßige Abstürze aus den WAZ-Kanälen: Bildarchiv – nicht erreichbar. Unsere Zeitungsseiten – nicht aufzurufen. E-Mails – Fehlanzeige. Unsere Artikelmasken – Eieruhr. Und jetzt kommt tp-link ins Spiel, der Retter in der Not: ein kleiner, stabiler Hotspot, flugs bei Amazon bestellt, schon ist er da. Zweitkarte vom Handy rein, und das eigene, private „WLAN“ steht. Und zwar stabil: Dieser Text ist der erste seit langem, der ohne Absturz im Homeoffice zu Ende geschrieben wurde.

Übrigens: Der Vodafone-Mann in der Hotline hat auf Nachfrage versprochen, am 1. April die Bandbreite in unserem Haus zu erhöhen. Ob die dann für fünf eingepferchte Menschen im Homeoffice reicht? Wenn nicht, habe ich ja meinen neuen Lieblingskollegen: tp-link.

Wegen des Coronavirus müssen zig Tausende Deutsche ihr Büro nach Hause verlegen. Auch bei der WAZ Herne sind alle Kollegen aufs Homeoffice umgestiegen. In einem Tagebuch berichten wir seit 17. März über den ganz normalen Arbeitswahnsinn. Alle Folgen gibt’s auf waz.de/herne.

