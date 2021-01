Corona in Herner Pflegeheim: Keine weiteren Todesfälle

Herne. Nach dem Corona-Ausbruch im Herner Heim Flora Marzina hat es keinen weiteren Todesfall gegeben. Der Betreiber hofft auf Entspannung.

Nach dem Corona-Ausbruch im Herner Seniorenheim Flora Marzina an der Hauptstraße in Wanne-Nord sind am Montag noch einmal alle Bewohner und Mitarbeiter auf Covid-19 getestet worden. Das hat eine Sprecherin des Betreibers Emvia-Living auf Anfrage der Herner WAZ-Redaktion mitgeteilt. Die Ergebnisse der Tests würden allerdings erst am Freitag vorliegen.

Zum Hintergrund: Ende des Jahres hatten sich 56 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Auch 13 Mitarbeiter waren betroffen. Seit November hätten in der Flora Marzina "anlassbezogene und zusätzliche stichprobenweise Schnelltests" stattgefunden, so Emvia Living. Einen Tag vor Heiligabend hätten diese Schnelltests bei einigen Bewohnern positive Ergebnisse gezeigt. In Absprache mit dem Gesundheitsamt sei das Haus daraufhin für Besucher geschlossen worden.

Von den positiv getesteten Bewohnern verstarben acht, seitdem habe es aber keine weiteren Todesfälle gegeben, so die Emvia-Sprecherin. Das Besuchsverbot für die Einrichtung bestehe nach wie vor, außerdem würden bis zum 11. Januar keine neuen Bewohner aufgenommen. Dieser Belegungs-Stopp sei freiwillig.

Das Unternehmen zeigt sich zuversichtlich, dass sich in den nächsten Tagen nach und nach eine Entspannung einstellt. Einerseits würden die Mitarbeiter aus der Quarantäne zurückkehren, darüber hinaus beginne am Samstag in der Flora Marzina die Impfkampagne.