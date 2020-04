Corona-Krise: Decathlon in Herne bietet Drive-In-Service

​Die Decathlon-Filiale in Herne bietet nun einen Drive-In-Service an.

Herne. Die Decathlon-Filiale in Herne bietet einen Drive-In-Service an. Damit sollen die Kunden schnell und kontaktlos an ihre Produkte gelangen.

Decathlon bietet nun auch einen Drive-In-Service an. Damit sollen die Kunden schneller an ihre Produkte kommen können, teilt das Unternehmen mit. Dazu werde online bestellt, bezahlt und das Paket innerhalb des Abholzeitraums an der jeweiligen Filiale abgeholt.

Während der aktuellen Situation sei für viele Unternehmen nichts mehr wie es einmal war. Nachdem die Ausbreitung des Virus zu massiven Einschränkungen auch bei Decathlon geführt habe und nur noch der Onlineshop für die Kunden verfügbar war, sei es an der Zeit umzudenken und weitere Maßnahmen zu starten, so das Unternehmen.

Übergabe erfolgt kontaktlos

Damit will der Sportartikelhersteller und -händler auch in dieser Situation den Zugang zu sportlichem Equipment vereinfachen. In den ersten beiden Testfilialen Ludwigshafen und Köln werde das Angebot bereits gut angenommen. Nun wird der Service auf andere Filialen – unter anderem die in Herne – ausgeweitet. Die Übergabe der Bestellung erfolge kontaktlos, das Paket werde von einem Decathlon-Mitarbeiter in den Kofferraum des Kunden-Pkw gelegt. Die Öffnungszeiten für den neuen Drive-in-Service sind von Montag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr und Samstag von 12 bis 16 Uhr.

Der Kunden erhielten eine Benachrichtigung per E-Mail, zu welcher Uhrzeit die Bestellung am Drive-in Schalter für ihn bereit stehe. Mehr Informationen gibt es unter www.decathlon.de/landing/drive-in-bestellung/ /R-a-drive-in-bestellung.