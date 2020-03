Herne. Wegen der Coronakrise arbeiten die WAZ-Kollegen im Homeoffice. Doch was passiert, wenn auch der (Ehe)-Partner im Homeoffice ist?

„Diese Stadt ist zu klein für uns beide!“ Kennen Sie diesen Satz? Wahrscheinlich. Ich habe immer geglaubt, dass er in einem Western vor einem Duell zweier Revolverhelden gefallen ist. Mein Recherche bei Filmzitaten hat mich aber nicht weitergebracht. Aber womöglich fragen Sie sich längst, was das mit Homeoffice zu tun hat.

Nun, unsere Wohnung ist zu klein für zwei Homeoffices. Denn meine Ehefrau ist längst auch in den heimischen vier Wänden tätig. Wir verfügen zwar über ein Arbeitszimmer nebst Schreibtisch, aber eben nur jeweils über ein Exemplar. Da wird es dann zu klein für uns beide. Einer müsste also umziehen. Der Küchentisch wäre eine möglich Alternative, doch die hat einen Haken: Dort steigt die Gefahr, dass unsere beiden Kinder mich keinen klaren Gedanken fassen lassen.

Auch die Kinder sind im Homeoffice

Überhaupt die Kinder: Sind ja auch quasi im Homeoffice. Dafür haben sie Teile des Wohnzimmers „freundlich“ übernommen. Meiner Tochter dient zum Beispiel eine flache Kommode als Ort für ihre Aufgaben.

Das wiederum ist ein Indiz, dass für die Kinder in diesen Zeiten etwas gelockerte Regeln hinsichtlich der Ordnung gelten. Ich habe mir vorgenommen, am Freitag die ganzen Schulsachen wegzuräumen. Ist ja schließlich letzter Schultag vor den Osterferien.

So, und weil die Wohnung also zu klein für zwei Homeoffices ist, bin ich zurückgekehrt in die Redaktion. Hier bin ich völlig allein. Ich hoffe, dass ich es nach dem 19. April nicht mehr bin.

Tobias Bolsmann

Wegen des Coronavirus müssen zig Tausende Deutsche ihr Büro nach Hause verlegen. Auch bei der WAZ Herne sind alle Kollegen aufs Homeoffice umgestiegen. In einem Tagebuch berichten sie seit dem 17. März über den ganz normalen Arbeitswahnsinn. Alle Folgen gibt’s auf waz.de/herne