Wegen des Coronavirus ändern Krankenhäuser in Herne die Regeln für Besucher. Außerdem stehen zahlreiche Veranstaltungen in der Stadt auf der Kippe oder werden abgesagt. Bei anderen bleibt alles beim Alten.

Krankenhäuser schränken Besuchszeiten ein

Um das Risiko zu minimieren, dass das Coronavirus durch Besucher weiterverbreitet wird, treten in den Krankenhäusern der St. Elisabeth-Gruppe ab sofort neue Besuchsregeln in Kraft, sagt Geschäftsführer Theo Freitag zur WAZ. Dazu gehörten das St. Anna-Hospital in Wanne, das Marien Hospital in Herne-Mitte/Süd sowie das Rheumazentrum Ruhrgebiet in Wanne. Demnach sind die Besuchszeiten nun nur noch auf die Zeit zwischen 16 und 18 Uhr beschränkt. „Zudem ist täglich pro Patient nur noch ein Besucher zugelassen“, sagt Freitag. Besucher, die an Atemwegserkrankungen erkrankt sind, würden gebeten, von Patientenbesuchen abzusehen. „Die aktuelle Situation erfordert, dass wir als Klinikträger angemessen reagieren, um unsere Patienten zu schützen“, begründet Freitag die Maßnahme. Ob auch das EvK neue Besuchsregeln in Kraft setzt, hat das Krankenhaus (noch) nicht bekannt gegeben.

Keine „Woche der Ausbildung“

Wegen des Coronavirus verschieben die Stadt und die Agentur für Arbeit die Woche der Ausbildung mit dem Schwerpunkt Gesundheit. Geplant war, dass am Donnerstag, 12. März, rund 15 Arbeitgeber in den Flottmann-Hallen Ausbildungs- und Studienangebote aus Gesundheit und Pflege vorstellen, teilt die Stadt mit. Nun hätten die Veranstalter Arbeitsagentur und Stadt in Absprache mit den Schulen und Ausstellern entschieden, dass die Infoveranstaltung verschoben wird. Da zahlreiche Mitarbeiter aus der Gesundheits- und Pflegebranche an der Veranstaltung teilnehmen wollten, die Kontakt zu alten Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen hätten, wollten die Veranstalter besonders vorsichtig sein, begründet die Stadt. Nun soll ein neuer Termin gefunden werden.

„Comedy im Bett“ wird abgesagt

Das Bettenhaus Herne hat sich am Dienstag entschieden, die nächste Veranstaltung der Reihe „Comedy im Bett“ abzusagen: Gestrichen wird demnach am Mittwoch, 18. März, um 20 Uhr an der Bünder Straße 9 in Holsterhausen der Auftritt von Comedian Volker Diefes. „Das gesundheitliche Wohl unserer Gäste hat höchste Priorität und das Risiko erscheint uns nach neuesten Mitteilungen zu hoch“, heißt es weiter. Bereits gekaufte Eintrittskarten behielten ihre Gültigkeit für einen Nachholtermin, der geplant sei.

Sportgala findet statt

Die Sportgala am Freitagabend, 13. März, im Kulturzentrum soll wie geplant stattfinden, hieß es bei der Stadt am Mittwoch. Bei dieser Veranstaltung ehrt die Stadt vor geladenen Gästen die herausragenden Sportler und Mannschaften des vergangenen Jahres. Im vergangenen Jahr wurden über 100 Akteure aus einem breiten Spektrum an Sportarten ausgezeichnet, dazu gibt es ein großes Unterhaltungsprogramm.