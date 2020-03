Coronavirus: Zwei Herner könnten sich infiziert haben

Die Stadt Herne hat seit Dienstagabend „belastbare Hinweise“ auf zwei Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben könnten. Bestätigt sich der Fall, wären das die ersten beiden Herner, die sich infiziert haben.

Die schriftliche Bestätigung für eine Infektion mit dem Coronavirus stehe noch aus, teilte die Stadt am späten Dienstagabend mit. Ein Ergebnis werde am Mittwoch, 11. März, erwartet. Die Stadt Herne wolle dann den Krisenstab einberufen, teilte die Stadt mit. Für den späten Nachmittag kündigte Stadtsprecher Christoph Hüsken eine Pressekonferenz an. Dann soll über den Stand der Dinge berichtet werden.

Gymnasium Eickel wird vorsorglich geschlossen

Vorsorglich würden alle Maßnahmen ergriffen, die auch bei einem bestätigten positiven Fall eingeleitet würden. Zunächst bleibe das Gymnasium Eickel bis einschließlich Freitag, 13. März, geschlossen, weil eine der beiden getesteten Menschen an der Schule gearbeitet habe. Ins Detail wollte Stadtsprecher Christoph Hüsken am Abend (noch) nicht gehen.

Weiterhin gelte: Falls jemand den Verdacht habe, dass er sich mit dem Virus infiziert haben könnte und die krankheitstypischen Symptome bei sich wahrnehme, dann solle die Person sich zunächst telefonisch mit einem Arzt in Verbindung zu setzen und nicht unangemeldet eine Praxis oder ein Krankenhaus aufsuchen.

Aktuelle Informationen gibt es auf der städtischen Internetseite www.herne.de/corona. ie Hotline der Stadt Herne zu allgemeinen Fragen zu Covid-19 ist unter 0700 / 16 200 000 montags bis donnerstags zwischen 8 und 16 Uhr und freitags zwischen 8 und 13 Uhr erreichbar. Weitere Informationen zum neuartigen Coronavirus gibt es auf der Seite des Robert Koch Instituts:http