Herne. Nicht für alle Schausteller ist der Cranger Weihnachtszauber ein Erfolg. Ein großes Fahrgeschäft kündigt nun an, nicht wiederkommen zu wollen.

Cranger Weihnachtszauber: Nicht jedes Fahrgeschäft läuft gut

Wenn das Wetter stimmt, drängen sich an den Wochenende viele Kirmes-Fans durch die Gassen des Cranger Weihnachtszaubers in Herne. Dennoch ist die Winterkirmes auf dem Cranger Kirmesplatz bisher längst nicht für alle Schausteller ein Erfolg. Gerade größere Fahrgeschäfte zeigen sich unzufrieden.

Während sich vor Pommesbude und Glühweinstand Menschen in die Warteschlange einreihen, herrscht beim Apollo 13 gähnende Leere. Auch der Besitzer des „Santa Mix“ wartet in seinem Kassenhäuschen vergebens auf Kundschaft. Seinen Namen möchte der Holländer nicht in der Zeitung lesen, dafür äußert er sich deutlich: „Es sind zu wenig Leute da!“ Ob er trotzdem im kommenden Jahr mit seinem Fahrgeschäft wiederkommen möchte? „Nein, auf gar keinen Fall!“

Erst kurz vor Beginn der Winterkirmes war der „Santa Mix“ – „eine Deutschlandpremiere“ – an diesem Standort für den „Wellenflug“ eingesprungen. Nur ab und zu schwingen sich nun jedoch die Gondeln ihre 18 Meter in die Höhe – die Deutschlandpremiere hat es dem Holländer gehörig verhagelt.

Cranger Weihnachtszauber: Loopings haben es schwer

Beim Apollo 13 winkt man bei der Frage nach Erfolg oder Misserfolg gleich genervt ab. Ob es gut läuft, möchte man nicht beantworten, das solle doch der Veranstalter machen. „Alles, was Loopings hat, ist weniger stark frequentiert als die Familien-Fahrgeschäfte“, sagt dazu Weihnachtszauber-Sprecher Dominik Hertrich. „Fahrgeschäfte wie Apollo 13 haben vor allem am Wochenende Publikum.“

Lokales Auch in der Funkelgasse stehen Hütten leer Auch in der Funkelgasse stehen weiter Hütten leer. Eine davon soll ab Donnerstag bis zum Ende der Winterkirmes vermietet sein, die zweite ab den Feiertagen. „Wir haben einen langen Veranstaltungszeitraum, viele Kunsthandwerker haben nicht so lange Zeit“, sagt Dominik Hertrich. „Wir werden im nächsten Jahr sehr früh konstruktive Gespräche führen.“

Andere Schausteller sehen ihre Probleme vor allem im wechselhaften Wetter. „Der Regen hat ganz schön reingehauen“, sagt Horst Kümpel (63) vom Riesenrad. Das habe er trotz der überdachten Kabinen gespürt. „Es kommen einfach nicht so viele Menschen, wenn es regnet. Grundsätzlich bin ich aber sehr zufrieden.“

Schausteller: Geschäft ging gut los – dann kam der Regen

Die Schienenbahn „Feuer und Eis“ scheint anzukommen beim Weihnachtszauber-Publikum. „Für mich läuft es gut, andere Kollegen hat es deutlich schlechter getroffen“, sagt Inhaber Roland Barth. Mit seiner Achterbahn spreche er ein breites Publikum an – auch Familien. „Das ist sicher ein Vorteil.“ Gerade die Fahrschäfte mit großer Höhe hätten seiner Ansicht nach mit Problemen zu kämpfen. „Im Winter möchten nur wenige hoch hinaus, da ist es ja kalt.“

Trotzdem mache das Wetter auch ihm zu schaffen. „Das Geschäft ging für uns gut los, in den vergangenen Wochen ist es dann wegen des Regens sehr ruhig geworden.“ Auch er habe mit Blick auf die „hohen Standgebühren“ zuerst nur mit Magenschmerzen zugesagt. Was die Schausteller für ihre Plätze auf dem Weihnachtszauber bezahlen, dürfen sie nicht verraten. Auch der Veranstalter schweigt. Für Roland Barth steht fparken beim cranger weihnachtszauber- anwohner sind wütendest: „Die letzten beiden Wochen müssen auch noch laufen.“

Gastronomie-Betriebe zeigen sich zufrieden

Deutlich entspannter zeigen sich die Gastronomie-Betriebe. „Das Wochenende läuft immer gut, nur unter der Woche ist es oft schwierig“, sagt etwa Schmalhaus-Verkäufer Paduraru George Ionut (25). Die Kirmeseis-Profis haben versucht sich mit speziellem Wintereis (Spekulatius, Marzipan) auf die Winterkundschaft einzustellen. „Das läuft gut!“ Eine Glühwein-Verkäuferin betont: „Wir haben ja ein Dach, bei uns ist es auch gemütlich, wenn’s regnet.“

Ob es nun große Fahrgeschäfte auf der Winterkirmes schwer haben? „Das würde ich nicht pauschalisieren“, sagt Weihnachtszauber-Sprecher Dominik Hertrich. „Unsere Fahrgeschäfte gehören zu einem Themenmarkt dazu. Und daran wird sich auch definitiv nichts ändern.“