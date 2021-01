Das erste Baby des Jahres 2021 in Herne heißt Rojan

Herne. Das erste Baby des Jahres in Herne heißt Rojan und kam um 8.07 Uhr im Marien Hospital zur Welt. Einen Corona-Babyboom gibt es nicht.

Rojan heißt das erste Baby des Jahres 2021 in Herne. Um 8.07 Uhr erblickte der Junge im Marien Hospital Herne das Licht der Welt. Einen Corona-Babyboom gibt es allerdings offenbar nicht.

Das Herner Neujahrsbaby ist 54 Zentimeter groß und 3960 Gramm schwer. Der werdende Vater unterstützte seine Partnerin bei der Geburt, denn Väter sind auch in Zeiten von Corona im Kreißsaal als Unterstützung dabei.

Familie war für die Geburt extra aus Brandenburg nach Herne gekommen

Eigentlich sollte Rojan noch kurz vor Weihnachten das Licht der Welt erblicken, denn der 19. Dezember 2020 war sein errechneter Geburtstermin. Doch der Kleine ließ sich bis zum neuen Jahr Zeit und kam erst am 1. Januar zur Welt – als Herner Neujahrsbaby. Rojan ist der erste Sohn von Mama Rokan und Papa Xidir. Silvester verbrachten die Eltern bereits im Krankenhaus, am frühen Neujahrsmorgen war es dann soweit, und die beiden konnten ihren Sohn willkommen heißen.

Für die Geburt war die Familie extra aus Brandenburg gekommen. Denn die Großmutter des Kleinen lebt in Herne und empfahl das Krankenhaus. Sie wartet nun gespannt darauf, ihren Enkel kennen zu lernen und die junge Familie in der ersten gemeinsamen Zeit zu unterstützen. Nach der langen Geburt erholen sich die frisch gebackenen Eltern noch. Seinen ersten Fototermin gemeinsam mit Hebamme Claudia Nadrowsky meisterte ihr Sohn währenddessen entspannt.

Geburten während der Corona-Pandemie sind eine besondere Herausforderung

sind eine besondere Herausforderung. „Wir möchten werdenden Eltern Mut machen, sich von den derzeitigen Ereignissen nicht zu sehr verunsichern zu lassen und bestärkt auf den Moment hinzuarbeiten, in dem sie das neue Leben das erste Mal im Arm halten“, heißt es auf der Homepage der St. Elisabeth Gruppe , der beide Krankenhäuser angehören.

Die für viele vielleicht wichtigste Nachricht: „Der Partner darf weiterhin bei der Geburt anwesend sein, um die werdende Mutter zu unterstützen“, sagt Theo Freitag, Geschäftsführer der St. Elisabeth Gruppe. Sollte ein Kaiserschnitt nötig sein, darf der Partner - oder eine andere Person - die Frau ebenfalls begleiten.

Während die schwangere Frau beim Betreten des Krankenhauses wie alle anderen Patienten einen Mund-Nasen-Schutz tragen muss, darf sie die Maske unter der Geburt absetzen. „Dies ist natürlich eine Ausnahmesituation, da die werdende Mutter Schwerstarbeit leistet“, so Theo Freitag. Wenn das Tragen einer Maske für sie nicht mehr möglich sei, könne sie sie absetzen. „Dann setzt das betreuende Team der Geburtshilfe FFP2-Masken auf.“ Auf der Station können Eltern und Kind im Anschluss an die Geburt die ersten Tage gemeinsam verbringen und einander in Ruhe kennenlernen. Besuch ist allerdings nur reduziert erlaubt: dem Vater oder einer anderen Person pro Tag.

Zahlen weisen nicht auf einen Babyboom wegen des Lockdowns im Frühjahr hin

Einen Babyboom auf Grund der Corona-Pandemie gibt es bislang offenbar nicht. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr müsste sich der Boom nun langsam in den Zahlen bemerkbar machen. Doch das kann man bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe nicht feststellen. Lag die Abrechnungshäufigkeit der Gebührenordnungsposition „Betreuung einer Schwangeren“ im dritten Quartal 2019 bei 77.136, so lag sie im dritten Quartal 2020 bei lediglich 67.581. Bei der Betrachtung der Zahlen müsse aber beachtet werden, dass in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie teilweise weniger Patienten zum Arzt gegangen seien, teilt die KV auf Anfrage der Herner WAZ-Redaktion mit.

Auch bei der Elisabeth-Gruppe, die Geburtsstationen im und im St. Anna Hospital in Wanne hat, kann man einen Babyboom nicht bestätigen: Von Januar bis Ende November habe es im St. Anna Hospital 1087 Geburten gegeben, damit sei die Geburtenzahl im Vergleich zum Vorjahr für diesen Zeitraum gestiegen. Im Marien Hospital habe es seit Anfang des Jahres bis Ende November 629 Geburten gegeben, es habe auch dort im Vergleich zu 2019 einen leichten Anstieg gegeben.

"In den letzten Jahren konnten wir kontinuierlich einen Anstieg der Geburtenzahlen in unseren Einrichtungen verzeichnen. Dies gilt auch für das Jahr 2020. Wir gehen davon aus, dass sich werdende Eltern aufgrund der umfassenden Betreuung und der modernen Ausstattung für eine Entbindung in unseren Häusern entscheiden. Einen Zusammenhang zwischen den gestiegenen Geburtenzahlen und der aktuellen Corona-Situation können wir nicht herstellen", so Sabine Edlinger, Mitglied der Geschäftsführung der Elisabeth-Gruppe.