Denkmal für Gastarbeiter ist eine längst fällige Würdigung

Michelle Müntefering, Herner Bundestagsabgeordnete und Staatsministerin im Auswärtigen Amt, hat mit ihrer Idee, Gastarbeitern im Ruhrgebiet ein Denkmal zu setzen, viel Zustimmung geerntet. Gegenüber der WAZ erläutert Müntefering den Impuls für diesen Vorschlag und wie er ausgestaltet werden kann.

Wie kam es zu der Idee, ein Denkmal vorzuschlagen?

Als Staatsministerin komme ich viel in der Welt herum und sehe, wie wenig selbstverständlich und wie wichtig doch ein gutes Miteinander ist. In Deutschland feiern wir in diesem Jahr 70 Jahre Grundgesetz. Ein guter Moment, um auch an die positiven Momente unserer Demokratiegeschichte zu erinnern. Zu unserer Geschichte gehört auch die der Einwanderer und ehemaligen Gastarbeiter. Ihre Geschichte ist längst die unseres Landes geworden.

Haben Sie den Zeitpunkt des Vorschlags bewusst gewählt?

Der Vorschlag war Teil meiner Rede bei einer Veranstaltung zur Kreativwirtschaft vor zwei Wochen auf Zollverein. Dort waren Menschen aus der ganzen Welt zu Gast, vor allem aus Europa. Mir war es wichtig, ihnen angesichts von zunehmendem Populismus und Nationalismus auch etwas über unsere Heimat zu erzählen, über Solidarität. Und dazu, was Kultur für eine verbindende Kraft hat. Dass dieser Gedanke nun eine solche Diskussion auslöst, freut mich.

Haben Sie persönliche Beziehungen zu den sogenannten Gastarbeitern?

Das haben wir als Kinder des Ruhrgebiets doch alle. In meiner Straße gibt es beim Nachbarschaftsfest selbst gemachtes Baklava, aber auch griechische und spanische Kultur. All diese Einflüsse haben wir direkt vor unseren Augen, wir müssen sie nur aufmachen.

Michelle Müntefering bei ihrer Rede auf Zollverein in Essen. Foto: MATTHIAS GRABEN / FUNKE Foto Services

In der Berichterstattung wird in erster Linie auf die Gastarbeiter abgestellt, die ab den 60er-Jahren nach Deutschland und ins Ruhrgebiet gekommen sind. Muss man nicht weiter zurückschauen, zum Beispiel auf die polnische Zuwanderung während der Industrialisierung?

In meiner Rede auf Zollverein habe ich auch die Ruhrpolen als die ersten Einwanderer mit genannt. Aber ich entscheide sowas ja nicht alleine. Mir geht es darum, einzubeziehen, nicht auszuschließen und zu zeigen: Gerade in dieser Zeit, in der wir erneut tiefe Umbrüche erleben, brauchen wir die Erfahrungen dieser Region. Von hier aus hat unsere Großeltern- und Elterngeneration das Land wieder aufgebaut. Wir dürfen dabei nicht vergessen: Ohne die Menschen, die zu uns gekommen sind, wäre das nicht möglich gewesen.

Gab es schon eine Reaktion von Organisationen, die Gastarbeiter repräsentieren?

Die Integrationsräte und verschiedenen Migrantenorganisationen etwa kennen diese Geschichte gut. Viele Menschen haben sich aber ganz persönlich gemeldet, Leute mit italienischen, griechischen oder türkischen Familienwurzeln bedanken sich dafür, dass jemand an sie denkt. Ich finde, dieses „aneinander Denken“, das sollte selbstverständlich sein und seinen Ausdruck finden.

Kann es angesichts der Tatsache, dass es eine übergeordnete Gastarbeiter-Organisation nicht gibt, schwierig sein, verschiedene Interessen unter einen Hut zu bekommen?

Warum soll das nicht möglich sein? Meine Erfahrung in der Politik ist: Es braucht den Willen und Menschen, die sich gemeinsam auf den Weg machen. Es geht ja dazu auch um eine lebendige Debatte, die mit Respekt geführt wird.

Lokales Positive Reaktionen auf den Vorschlag Thyssen-Krupp-Personalchef Oliver Burkhard nannte die Idee eines Gastarbeiter-Denkmals „sympathisch in einer Zeit, in der unsere Gesellschaft zu Extremen und Ausgrenzung neigt“. Auch Oliver Wittke, CDU-Chef äußerte sich zustimmend und regt die Einrichtung eines Einwanderungsmuseums an. Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Vorstand der RAG-Stiftung und Hernerin, schlägt als Standort eines Denkmals das Welterbe Zollverein vor. „Das Welterbe Zollverein steht in besonderem Maße für die Leistungen, die die ausländischen Bergleute über viele Jahrzehnte erbracht haben.“

Besteht dann nicht die Gefahr, dass diese Idee zerrieben wird?

Ich nehme Zweifel und Hinweise immer ernst. Aber wenn man sich von reinem Bedenkenträgertum aufhalten lässt, oder am Ende nicht mehr sagt, was man meint, dann kommt man zu gar nichts.

55 türkische Gastarbeiter kommen am 27. November 1961 auf dem Flughafen in Düsseldorf an. Foto: Wolfgang Hub / dpa

Ein Denkmal ist erstmal etwas Statisches. Reicht das, um die Gastarbeiter zu würdigen?

Meine Vorstellung von einem Denkmal ist nicht, dass man einen Sockel baut und was darauf stellt. Sondern eher ein Ort, der dem Beitrag dieser Menschen eine längst fällige Würdigung und uns allen eine positive Erinnerung sein kann. Wie das konkret aussehen kann, das ist in der Tat die spannende Frage.

Was halten Sie von dem Vorschlag eines Museums, in der die Historie dargestellt wird? Man denke an das Einwanderermuseum auf Ellis Island.

Es gibt ja das DOMIT in Köln, das von einem Verein von Migrantinnen und Migranten gegründet wurde. Hier wurde gerade im Bundestag entschieden, es zu einem Museum für Einwanderung auszubauen. Wir brauchen vielfältige Initiativen genauso wie es Gesetze braucht, um Integration und Chancengerechtigkeit weiter zu befördern.

Dann stellt sich natürlich die Frage nach dem Standort. Ist das Ruhrgebiet ein logischer Standort? Frau Bergerhoff-Wodopia hat ja schon Zollverein ins Gespräch gebracht.

Die Geschichte der Einwanderer insgesamt ist natürlich ganz eng mit dem Bergbau verbunden. Insofern finde ich es großartig, dass die RAG-Stiftung Unterstützung signalisiert oder auch der Personalchef von Thyssen-Krupp sich mit Ideen einbringt. Sicher wäre auch eine demokratische Befassung, etwa im RVR, gut.

Wie kann man so ein Denkmal entwickeln? Zum Beispiel mit einem Wettbewerb?

Das wichtigste ist die breite gesellschaftliche Diskussion - auch parteiübergreifend - und natürlich die Stimmen derjenigen, um die es eigentlich geht. Als nächsten Schritt habe ich mir vorgenommen, Menschen einzuladen, die die Idee eines Denkmals unterstützen wollen.

Die Fragen stellte WAZ-Redakteur Tobias Bolsmann