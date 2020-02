Zum großen Jubiläum aus Anlass des 100-jährigen Bestehens hätte es fast gereicht. Die Herner Traditionsfleischerei Schuster auf der Mont-Cenis-Straße verabschiedet sich – nach 96 Jahren. Heute verkauft Ursula Schuster zum letzten Mal Fleisch, Wurst und Würstchen. Die Kunden, die in den vergangenen Tagen das Geschäft besuchten, wollten es immer noch nicht recht glauben, obwohl die Schließung seit einiger Zeit fest steht. Im Gespräch mit WAZ-Redakteur Tobias Bolsmann erläutert die 68-Jährige die Gründe für den Schlussstrich.

Frau Schuster, die Kunden sagen, dass sie es kaum glauben können, dass Schuster schließt. Können Sie es selbst schon glauben?

Schuster: Doch. Ich habe Käufer für das Haus gefunden, deshalb ist der Plan in mir gereift, dass ich loslasse.

Tut Ihnen der Abschied weh?

Nicht so sehr. Ich merke, dass es meine Gesundheit nicht mehr so zulässt, dass ich ständig hundert Prozent geben kann.

Wann haben Sie sich mit dem Gedanken befasst, aufzuhören?

Nach dem Tod meines Mannes hat mir das Geschäft sehr viel gegeben, ich bin in der Arbeit voll aufgegangen, aber jetzt wird es mir langsam zu viel. Ich sehe, dass ich mir gar nichts mehr gönne, dass ich nicht mehr in den Urlaub fahre, ich habe nur noch gearbeitet. Sechs Tage in der Woche. Da habe ich mir gesagt: Das ist es nicht. Ich habe immer alles gegeben. Wenn, dann war ich immer tausendprozentig für alle da. Auch für meine Mitarbeiter. Die waren teilweise viele Jahre bei mir. Unser Geselle ist jetzt seit 38 Jahren im Betrieb. Wenn ich den nicht hätte, könnte ich den Laden nicht stemmen. Der hat bei uns gelernt und war nie woanders. Er war die Stütze des Betriebs.

Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Frage, ob und wann Sie aufhören?

Mein Mann und ich haben das Geschäft schon mal 2010 abgegeben, an eine Mitarbeiterin. Das hat aber nicht geklappt, deshalb haben wir es nach 20 Monaten wieder übernommen. Innerhalb von drei Monaten hatte das Geschäft wieder den altbekannten Stellenwert bei der Kundschaft. Damals haben mein Mann und ich gesagt, dass 2020 aber wirklich Schluss ist. Also ist der Entschluss schon lange gereift. Ich hatte sehr lange Zeit, mich mit dem Gedanken zu beschäftigen. Nach dem Tod meines Mannes 2016 habe ich nochmal richtig gepowert, aber vor gut einem Jahr habe ich gesagt: Jetzt geht es nicht mehr. Es wird ja immer alles mehr: Auflagen, Dokumentation, Bürokram.

Das heißt, es wird Ihnen nichts fehlen?

Nein, was mir fehlt, ist der nette Kontakt zu den Kunden und den Menschen, aber die Arbeit überhaupt nicht.

Haben Sie versucht, einen Nachfolger zu finden?

Ja, ich hatte auch drei recht gute Interessenten, aber sie wollten nur pachten, aber ich wollte verkaufen. Die erste Verpachtung hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich das Haus verkauft, aus dem Geschäft wird eine Wohnung.

Tut es nicht weh, wenn das Geschäft auf diese Weise verschwindet?

Nein. Mein Vater hat mir schon vor 40 Jahren gesagt, dass ich das Geschäft eines Tages verkaufen soll und nicht verpachten. Außerdem hätte ich bei einer Verpachtung viele Auflagen erfüllen müssen. Der Pächter oder ich hätten sehr viel investieren müssen.

Mit der Schließung Ihres Geschäfts geht das Fleischerei-Sterben in der Stadt weiter. Warum will niemand mehr Fleischer werden?

Die Schließung der Fleischerei Schuster passt in eine größere Entwicklung: Gerade im Metzger-Handwerk fehlt der Nachwuchs – und damit das Potenzial, Traditionsbetriebe weiterzuführen. Nach Angaben des Fleischerverbands NRW gab es im vergangenen Jahr für 565 freie Metzger-Lehrstellen (Stand Juli 2019) nur 85 Bewerber. Zu wenige Schulabgänger wollen Lebensmittel herstellen oder verkaufen.

Man verdient zu wenig, Fleisch ist teilweise zu günstig. Die Menschen müssten für ihr Essen eigentlich mehr Geld investieren, damit höhere Löhne gezahlt werden können. Wir selbst haben neben konventionellem Fleisch seit der BSE-Krise Biopark-Fleisch. Das ist zwar teurer, aber die Qualität ist eben top. Die Billigangebote der Supermärkte und Discounter sind auch ein Grund dafür, dass immer mehr kleine Fleischereien schließen.

Wie haben Sie sich so lange behauptet?

Wir hatten immer alles. Und wenn nicht, haben wir versucht, alles zu beschaffen. Und wir haben die Kunden gut beraten. Hinzu kommt, dass wir noch viele eigene Produkte haben, die wir hier selbst herstellen. Außerdem hatten wir Spezialitäten wie die Schlemmerbrötchen. Die waren Kult in Herne.

Was kommt nach dem letzten Verkaufstag?

Erstmal muss ich klar Schiff machen. Ein Kollege nimmt mir das Fleisch ab, das ich nicht mehr verkaufe. Was dann noch übrig bleibt, werde ich der Herner Tafel spenden. Später werde ich das Inventar verkaufen. Und dann möchte ich verreisen und mit meinen Freunden und meiner Familie Dinge unternehmen, für die ich bislang keine Zeit hatte.