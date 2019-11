Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Grünen Damen und Herren

Seit 50 Jahren besuchen bundesweit mehr als 7.600 ehrenamtliche Grüne Damen und Herren kranke und hilfebedürftige Menschen in 529 Krankenhäusern und Altenhilfe-Einrichtungen.

Der Arbeitseinsatz der Ehrenamtlichen am Ev. Krankenhaus wird im Gespräch geklärt. In der Regel nehmen sich die Grünen Damen und Herren einmal in der Woche für zwei bis drei Stunden Zeit.

Fahrtkosten werden vom Krankenhaus erstattet. Während des Dienstes sind sie unfall- und haftpflichtversichert. Am Tag Ihres Einsatzes können sie im Krankenhaus kostengünstig essen.

Bevor sie selbstständig einen Dienst übernehmen, werden die Ehrenamtlichen von einer erfahrenen Mitarbeiterin eingewiesen.

Kontakt: Pfarrerin Katharina Henke 02323 498-2301 oder katharinahenke@onlinehome.de