Donnerstags in Herne: „Fenster auf!“ und Kultur ins Haus

Herne Sie sagen nicht, wo sie spielen, aber wenn sie da sind, heißt es: "Fenster auf". In Herne sind am Donnerstag wieder Künstler unterwegs.

Donnerstags um 18 Uhr die Fenster aufzumachen könnte sich lohnen: Am 14. und 21. Januar gibt es wieder Musik, Gesang und poetische Textbeiträge direkt vor der Haustür. . Für die Künstlerinnen und Künstler eine willkommene Beschäftigung, für die Zuhörenden eine kurze Flucht aus dem Alltag.

Hinterhöfe werden zur Bühne

In diesem andauernden zweiten Lockdown, werden kurzerhand Gehwege und Hinterhöfe zu solchen gemacht. Mehrere Teams an Künstlerinnen und Künstlern sind zeitgleich in Herne unterwegs und performen an unterschiedlichen Orten. Eine Viertelstunde dauern diese kurzen Interventionen an, bevor die kleinen Teams weiterziehen und sich die nächsten Fenster öffnen dürfen. Die genauen Auftrittsorte werden im Vorfeld nicht bekanntgegeben, um Ansammlungen zu vermeiden.

Die in Herne ansässige Agentur WortLautRuhr unterstützt die Aktion und ist laufend auf der Suche nach neuen Orten für „Fenster auf!“ in Herne. Interessierte, die die Aktion auch in ihrer Nachbarschaft stattfinden lassen möchten, können sich per Mail an jan@wortlautruhr.de melden. Mehr Informationen und Eindrücke zur Aktion finden sich online unter www.fenster-auf.org.