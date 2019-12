DSC Wanne-Eickel und Neonazis: In schlechter Gesellschaft

Samstagabend im Sportpark Wanne-Eickel, letztes Heimspiel des DSC Wanne-Eickel vor der Winterpause gegen den BSV Schüren. Die DSC-Spieler tragen Trauerflor, vor Anpfiff stehen die Teams am Mittelkreis für eine Schweigeminute. Der Verein trauert um einen verstorbenen Fan – und befindet sich damit in schlechter Gesellschaft.

Der verstorbene Anhänger war noch keine 40 Jahre alt, kam bei einem Autounfall ums Leben. Der Club aus Wanne-Eickel hatte schon vor dem Heimspiel seine Trauer via Facebook bekundet. Er sei „einer der längsten und treusten Fans unseres DSC Wanne-Eickel“, heißt es dort. Ergänzt wird dies durch den Hinweis auf den Aufruf eines früheren Jugendtrainers des Vereins, der um Geldspenden für Frau und Kinder des Verstorbenen bittet. Das Problem an der öffentlichen Trauerbekundung des DSC: Der Fan war offenbar Mitglied der berüchtigten rechtsextremen Dortmunder Borussenfront.

Spendenaktionen für die Angehörigen

„Wir … trauern um unser langjähriges Mitglied“, heißt es auf der Facebook-Seite der Borussenfront, die zudem eine eigene Spendenaktion für die Angehörigen gestartet hat. Die Spendenaufrufe sind auch auf einer Neonazi-Homepage zu finden, die unter anderem über einschlägige Rechtsrock-Bands wie „Sturmwehr“ berichtet oder Weihnachtsgrüße der NPD verbreitet.

Und auch das steht in dem Borussenfront-Post: „Die Tore nach Valhalla haben sich geöffnet. (…) Liebende sind schon da und warten auf dich. Mit Odin an deiner Seite bei Speis und Trank.“ Solche Bezüge auf heidnische und germanische Mythologie sind unter Neonazis verbreitet. In einem anderen Facebook-Post wird der DSC-Fan als „alter Germane“ verabschiedet.

Stadionverbot beim DSC für Borussenfront-Gründer

Siegfried Borchardt (Mi.) 2016 bei einer rechten Demo in Dortmund. Am 20. August 2019 kam der Gründer der berüchtigten Borussenfront zum Marsch der „besorgten Bürger“ nach Herne. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Dass dieser Fan bis zuletzt eine Verbindung zur rechten Szene hatte, legen Bilder aus dem Spätsommer nahe: Fotos zeigen ihn bei einem Aufmarsch der selbsternannten „besorgten Bürger“ in der Herner Innenstadt am 20. August an der Seite des Dortmunder Neonazis Siegfried Borchardt – „SS-Siggi“. Der gilt als Gründer der 1982 ins Leben gerufenen rechtsextremen Borussenfront. Borchardt saß später für die Partei „Die Rechte“ im Dortmunder Stadtrat und für diverse Straftaten mehrfach im Gefängnis.

Ein Artikel der „tageszeitung“ aus dem Jahr 2006 belegt zudem, dass Borchardt mindestens einmal auch zu Gast beim DSC Wanne-Eickel war. Die Borussenfront hatte damals offenbar versucht, bei dem Fünftligisten Fuß zu fassen. „SS-Siggi“ erhielt jedoch von der Stadt Herne ein Stadionverbot. Von weiteren Besuchen der Borussenfront bei DSC-Spielen ist seitdem nichts bekannt.

2. Vorsitzender sieht keine „gelebte Beziehung“ zur rechten Szene

Und was sagen die Verantwortlichen des DSC Wanne-Eickel? Der 2. Vorsitzende Torsten Fäller distanziert sich auf Anfrage der WAZ im Namen des Vereins zunächst mal „generell von Antisemitismus, rassistischen Aussagen und natürlich von Personen mit diesem Gedankengut“. Der verstorbene Fan habe sich in persönlichen Gesprächen niemals fremdenfeindlich oder rechtsextrem geäußert: „Wenn dies der Fall gewesen wäre, hätten wir ihn sofort ausgeschlossen.“

Nach Einschätzung von Torsten Fäller, 2. Vorsitzender des DSC Wanne-Eickel, gibt es keine Hinweise auf eine aktuelle Verbindung des verstorbenen Fans zur rechten Szene. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Erst nach dem Unfall habe er „Gerüchte“ vernommen, dass angeblich Beziehungen zur rechten Szene bestanden hätten, so Fäller. Diese seien aber nicht konkret belegbar. Leider habe dieser Anhänger früher wohl „mal die falschen Freunde“ gehabt und sei auch mit „SS-Siggi“ bekannt gewesen, räumt das Vorstandsmitglied ein. Dem Verstorbenen nahe stehende Menschen hätten jedoch erklärt, dass dies Jahre her sei und „keine gelebte Beziehung“ mehr bestanden habe.

„Wir haben mit unserem Statement lediglich einem Fan des DSC Wanne-Eickel die letzte Ehre erweisen und seiner Frau und seinen beiden Kindern unser Beileid zum Ausdruck bringen wollen“, erklärt Fäller. Dem Verein sei es nicht möglich, jeden einzelnen Fan genauestens zu überprüfen - „hier vertrauen wir natürlich auf unsere Fans und deren Umfeld“. Und: Sobald ein Verdacht bestehe, werde diesem „soweit möglich“ nachgegangen.

Auch DSC-Trainer Sebastian Westerhoff nimmt auf Anfrage Stellung zu dem Fall. Die Hintergründe seien wohl keinem im Verein bewusst gewesen - „vor allem uns als Mannschaft nicht“.