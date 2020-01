Ein Projekt mit riesigem Potenzial

Um die Bedeutung des Blumenthal-Projekts einordnen zu können, lohnt es sich, zuerst woanders hinzuschauen: zum Phoenix-See. Als die Pläne dafür vor rund zwei Jahrzehnten vorgestellt wurden, gab es in Dortmund ungläubiges Staunen. Ein See auf einem Stahlstandort? Das gab es noch nie. Wie soll das gehen? Längst ist der Phoenix-See eins der herausragenden Symbole für den Strukturwandel im Ruhrgebiet.

Und genau diese Bedeutung können die Pläne für Blumenthal bekommen. Die Stadt, die in den meisten Rankings auf den letzten Plätzen rangiert, die vom „Spiegel“ in den dunkelsten Grautönen gemalt worden ist, diese Stadt traut sich was und präsentiert die Idee einer Zukunft. Sie hat der Versuchung widerstanden, ein weiteres x-beliebiges Gewerbegebiet zu planen.

Der OB tut gut daran, darauf hinzuweisen, dass die Realisierung - mindestens - ein Jahrzehnt dauern wird und es offene Fragen gibt. Doch sollte diese Vision auch nur halbwegs so Wirklichkeit werden, wie jetzt angedacht, hat sie das Potenzial, Herne vom Tabellenende der Rankings weg zu katapultieren.