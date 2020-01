Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einsatz für eine bessere Welt

Die Realschule an der Burg ist die 682. Fairtrade School in Deutschland, die 182. in NRW und die zweite in Herne. Auf dem Stadtgebiet gibt es auch zwei faire Kitas (FaBIO und Pantrings Hof).

Die Kampagne „Fairtrade Schools“ wird von TransFair e.V. getragen und bietet Schulen die Möglichkeit, sich aktiv für eine bessere Welt einzusetzen.

Alle zwei Jahre wird überprüft, ob die Schulen, die fünf Kriterien noch erfüllen.