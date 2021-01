Emschertal-Museum in Herne betrachtet "Mensch und Tier"

Herne. Das Herner Museum macht bei dem Programm "RuhrKunstUrban" mit. Das Haus der Natur und der Verein "Sunrise-Ruhr" sind auch dabei.

Die 21 RuhrKunstMuseen der Region arbeiten an einem neuen, von der Mercator-Stiftung finanzierten Vermittlungsprogramm: „RuhrKunstUrban - Museum findet Stadt“. Mit dabei sind Andrea Prislan vom Emschertal-Museum Herne und ihre freien Mitarbeiterinnen Ingrid Janssen und Daniela Gerull-Haas. Sie haben das Thema „Mensch und Tier im urbanen Raum“ gewählt.

Das Museum arbeitet dabei mit dem "Haus der Natur" in Herne zusammen. Die Biologische Station Östliches Ruhrgebiets vereint verschiedene Umwelt- und

Naturschutzverbände unter einem Dach. Als weiterer Kooperationspartner ist der Verein Sunrise-Ruhr beteiligt. Sunrise betreut 35 sozial- und lernbenachteiligte Schülerinnen und Schüler außerhalb des Unterrichts. In den Workshops, die vor allem am Nachmittag oder in den Ferien stattfinden werden, wird es um verschiedene Tiere und ihre historischen Bezüge zum Ruhrgebiet gehen.

Tierdarstellungen als Impuls

Impulsgebend sind verschiedene Tierdarstellungen des städtischen Kunstbesitzes und der kulturhistorischen Sammlung des Emschertal-Museums. Die Gruppen werden das letzte Grubenpferd, die wichtige Aufgabe der Kanarienvögel unter Tage und die Bedeutung des Taubenzüchtens für die Bergleute kennenlernen. Mit Schnellskizzen

und Polaroid-Kameras auf der Pirsch nähern sich die Schülerinnen und Schüler den Tieren in ihrer nächsten Umgebung. Zudem können sie mit Passantinnen und Passanten in Kontakt kommen und in kleinen Interviews Geschichten über Tiere, Menschen und besondere Orte im Ruhrgebiet sammeln. Ihre Eindrücke machen die Teilnehmenden mit eigenen künstlerischen Interventionen im Stadtraum sichtbar.

>>> Mehr Infos: https://www.ruhrkunstmuseen.com/de/kunstvermittlung/ruhrkunsturban/einblick-13-emschertal-museum-herne/