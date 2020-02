Eröffnung im März

Die 27. Herner Frauenwoche wird am Freitag, 6. März, von 16 bis 18.30 Uhr im Kulturzentrum eröffnet. Neben einem Rahmenprogramm werden Frauen dort die Möglichkeit zum netzwerken und kennenlernen haben. Informationen unter 02323/ 16 26 29 oder www.frauen.herne.de.

Schon vorab finden einige Veranstaltungen in Herne statt. Neben dem Flashmob „One Billion Rising“ am Freitag, 14. Februar, wird es am Donnerstag, 27. Februar, eine Infobörse für Frauen auf neuen beruflichen Wegen geben. Dort können Frauen mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt kommen. Die Veranstaltung wird von der Landesinitiative Netzwerk gefördert.