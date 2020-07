Falsche Polizisten: LKA durchsucht Häuser auch in Herne

Herne. In einem Großeinsatz hat das LKA mehrere Wohnungen in drei Bundesländern durchsucht – unter anderem in Herne. Drei Männer wurden festgenommen.

Kräften des LKA Baden-Württemberg gelang am Donnerstag, 30. Juli, erneut ein Schlag gegen international operierende Täter. Mit der Unterstützung von Einsatzkräften aus Nordrhein-Westfalen und Berlin sowie der Bundespolizeidirektion Stuttgart konnten drei Männer im Alter von 32, 35 und 58 Jahren festgenommen werden, die mutmaßlich als falsche Polizeibeamte aktiv waren, teilen Staatsanwaltschaft und LKA mit.

Insgesamt waren am Donnerstag ab 6 Uhr über 200 Beamte aus drei Bundesländern in Berlin, Castrop-Rauxel, Herne, Köln, Langenfeld und Wuppertal beteiligt. Die Festgenommenen sollen innerhalb einer organisierten Bande für die Beuteverwertung in Deutschland verantwortlich gewesen sein. Hierzu sollen sie beispielsweise Bargeld, Gold und Schmuck an die Hintermänner weitergeleitet haben.

Einsatzkräfte stellten unter anderem scharfe Schusswaffen sicher

Die Gesamtschadenssumme der Straftaten, die der Bande zugerechnet werden, liegt bei mindestens zwei Millionen Euro. Die Einsatzkräfte stellten bei den Durchsuchungen in Wohnungen und Juweliergeschäften umfangreiches Beweismaterial, zwei scharfe Schusswaffen, Bargeld und Vermögenswerte (vor allem Gold, Schmuck, Münzen) im Wert von mehreren Hunderttausend Euro sicher.

Das Amtsgericht Bochum hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft der drei Beschuldigten angeordnet.

