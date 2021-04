Feuerwehr rückte zu Dachstuhlbrand in Herne aus

Herne. Das Flachdach eines Mehrfamilienhauses in Herne hat am Montagnachmittag gebrannt. Die Bewohner wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

Die Feuerwehr Herne musste am Montag kurz vor 17 Uhr zu einen Einsatz an der Johannesstraße ausrücken. Zeugen hatten zuvor an einem Mehrfamilienhaus einen Brand am Dach des Gebäudes entdeckt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen entdeckten die ersten Feuerwehrkräfte Flammenentwicklung am Flachdach.

Um den Brand unter Kontrolle zu bringen, mussten zur Brandbekämpfung unter anderem Schindeln entfernt werden, um an die Glutnester zu kommen. Drei Trupps mit 35 Feuerwehrkräften waren im Einsatz.

Keine Verletzten bei Brand in Herne

Die Bewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit gebracht, niemand wurde verletzt. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz in Herne beendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.