Herne. Katzen und Hunde kommen in Herne oft ins Tierheim. Nun wurde eine Truthenne aufgegriffen. Die Stadt fragt: Ist sie wegen Thanksgiving geflüchtet?

Flucht vor Thanksgiving? Herne steckt Truthenne ins Tierheim

Ein ungewöhnliches Fundtier hat der Fachbereich Öffentliche Ordnung der Stadt Herne gefangen: eine Truthenne. Nun wurde sie ins Tierheim gebracht – und die Stadt sucht den Besitzer.

So sieht sie aus, die von der Stadt aufgegriffene Truthenne. Foto: Stadt Herne

Die nun sichergestellte Truthenne sei eine Premiere im Tierheim, meldete die Stadt Herne am Mittwochnachmittag. Das Tier sei in der Straße Am Förderturm in Börnig aufgetaucht, wo sie sich nach Aussage von Anwohnern bereits eine gewisse Zeit frei bewegt habe. Die Stadt habe das Tier - wie sie es bei anderen Fundtieren auch halte - ins Tierheim nach Gelsenkirchen gebracht.

Über die Gründe dafür, warum das Tier sein wo auch immer gelegenes Gehege verlassen hat, könne die Stadt nur spekulieren: „Hat es die Truthenne in Hinblick auf das in den USA bevorstehende Thanksgiving am 28. November mit der Angst zu tun bekommen, weil es ein Schicksal fürchtete, wie es an diesem Tag vielen Artgenossen jenseits des Atlantiks droht?“, fragt die Stadt in einer Mitteilung. Um anzufügen: „Oder dachte es, was eine Kobra kann, kann ich schon lange?“

Der Besitzer des Tieres kann sich bei der Stadt melden. Kontakt: Tel. 02323/16-2357.