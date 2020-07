Die Forellstraße in Herne wird für eine Nacht gesperrt. (Symbolbild)

Sperrung Forellstraße in Herne wird wegen Brückenarbeiten gesperrt

Herne. Die Forellstraße in Herne wird wegen Brückenarbeiten für eine Nacht gesperrt. Danach wird die Straße einspurig mit Ampel freigegeben.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr sperrt die Forellstraße in Herne in der Nacht von Freitag, 17. Juli, ab 20 Uhr bis Samstag, 18. Juli, um 5 Uhr. Der Grund: An der neu gebauten Autobahnbrücke über die Straße müssten Behelfswege abmontiert werden, die nicht länger benötigt werden, teilt das Unternehmen mit.

Nach der Sperrung werde die Forellstraße wieder einspurig mit Ampel freigeben. Bis Anfang August liefen dann noch Arbeiten an der Straße, etwa der Bau einer neuen Verkehrsinsel. Im Oktober dieses Jahres soll das Bauwerk insgesamt fertiggestellt sein, teilt Straßen.NRW mit.

