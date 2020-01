Professor Dr. Dirk Bausch hat nach seinem Staatsexamen von 2007 bis 2010 an der renommierten Havard Medical School in Boston zur Bauchspeichelchirurgie geforscht.

Seit Ende 2012 war er am Universitäts-Klinikum Schleswig-Holstein in Lübeck tätig, ab 2015 in der Funktion des stellvertretenden Ärztlichen Direktors.