Gebäude für 106 Schüler sowie 60 Lehrer und Betreuer

Das Gebäude stammt aus den 60er-Jahren und war anfangs für 40 bis 50 junge Menschen gedacht, die eine heilpädagogische Förderung benötigen.

Die Schule hat den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom oder solche, die bei der Geburt Sauerstoffmangel erlitten haben, besuchen die Einrichtung am Schwalbenweg. Ferner werden dort auch Schüler mit seltenen Erkrankungen unterrichtet und solche, die unter autistischen Störungen leiden.

Aktuell werden dort 106 Schüler im Alter von fünf/sechs bis derzeit 20 Jahren unterrichtet. 28 Lehrkräfte unterrichten am Schwalbenweg, eine ebenso große Zahl ist in der Einzelbetreuung und -begleitung tätig, so dass das Gebäude insgesamt rund 170 Menschen nutzen. Zum Angebot gehören zudem Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie.