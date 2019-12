Gutscheine aus Herne: Kultur und Natur zusammen erleben

An Heiligabend noch mal schnell in die Parfümerie und einen Gutschein besorgen? Kann man machen. Aber schöner ist es, wenn sich mit einem Gutschein ein Versprechen verbindet: Wir unternehmen etwas zusammen! Ein paar Ideen hätten wir. Kostenpunkt: zwischen 3 und 58 Euro.

Publikumspreisträger William Wahl. Der Klavierkabarettist kommt mit seinem Programm „Wahlgesänge“. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Lachen

Die amtierenden Erben des Adolf Tegtmeier kommen: Erst im November haben William Wahl und Moritz Neumeier bei dem großen Finale im Kulturzentrum ihre Kappen entgegen genommen. Publikumspreisträger Wahl, der Mann am Klavier, spielt in den Flottmann-Hallen sein Programm „Wahlgesänge“, über das die Veranstalter sagen, sie seien „Klavierkabarett ohne Staub, Lieblings-Songs für Lebenslieber, Romantik für Realisten“. Zu überprüfen am Mittwoch, 20. Februar 20 Uhr.

Moritz Neumeier macht Stand-up-Comedy aus Themen, „die jeder kennt und bei denen man nicht auf den Gedanken kommt zu lachen“, heißt es im Programm. Aus seinem Leben mit seinen Kindern zum Beispiel oder Kommentare in den sozialen Netzwerken. Am Mittwoch, 18. März, heißt es ganz einfach „Lustig“. Jeweils 16 / 12 Euro plus Gebühren bei Stadtmarketing.

Fotografieren

Die Kameras in Smartphones werden immer besser, aber macht man damit automatisch gute Bilder? Volkshochschul-Foto-Dozent Christian Brehm nimmt die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer mit auf einen Spaziergang in den Gysenberg. Dort werden die Smartphone-Features erklärt und der Blick für Motive und Bildaufbau geschärft. Termin ist Samstag, 25. April, 9 bis 15 Uhr. 20 Euro.

Eine andere Exkursion mit Christian Brehm führt in den Wildpark Granat in Haltern am See. Dort laufen im Wildgehege Wölfe, Luchse, Damwild und andere Tiere den Kursteilnehmern am Samstag, 13. Juni, von 10 bis 15 Uhr geradewegs vor die Linse. 27 Euro.

Lokales Kontakt Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5, HER 16 2951. www.flottmann-hallen.de Stadtmarketing Herne, Kirchhofstraße 5, HER 9190514. www.stadtmarketing-herne.de/ Kulturbüro im Kulturzentrum, Willi-Pohlmann-Platz 1, Büro Abo, EG Zi. 22/23, HER 16-2345. www.herne.de LWL-Museum für Archäologie, Europaplatz 1, HER 946280. lwl-landesmuseum-herne.de Volkshochschule, Willi-Pohlmann-Platz 1, HER 162920, www.vhs-herne.de

Herumfahren

Auf den Spuren des Bergbaus bewegen sich die Segways, die Stadtmarketing Herne ab Frühjahr wieder einsetzt. Startpunkt der zweistündigen Touren ist die Zeche Pluto, Schacht Wilhelm. Von dort aus geht es über die Erzbahntrasse, vorbei an der Halde Pluto zum Malakowturm der ehemaligen Zeche Unser Fritz I/IV. Die Strecke führt auf die gegenüberliegende Kanalseite zur Künstlerzeche Unser Fritz. Die ersten Termine sind am 9. Mai, 10.30 und 13.30 Uhr. 58 Euro.

Auch der rote Doppeldeckerbus der Ruhrgebiet-Stadtrundfahrten streift die Industriedenkmäler Wanne-Eickels: Hannover, Pluto Schacht Wilhelm, Unser Fritz. Einen spektakulären Blick auf die Region eröffnet die abschließende Fahrt auf die Halde Hoheward. Die erste Tour findet am 21. Mai, 16 Uhr, statt. 20 Euro. Tickets gibt es bei Stadtmarketing und über www.herne-touren.de.

Alexander Berner liest: Nach H.P. Lovecraft hat er „Das Decameron“ ausgesucht, passend zur Pest-Ausstellung. Foto: Sabine Hahnefeld / FUNKE Foto Service

Ins Museum

Im Zeichen der Pest steht eine Reihe von Veranstaltungen im LWL-Museum für Archäologie, die sich auch gut als kleines Paket verschenken lassen. Am 9. Januar, 19 Uhr, ist der Germanist, Archäologe und Historiker Bernhard Hennen zu Gast, er zählt zu den erfolgreichsten Fantasy-Autoren und stellt seinen preisgekrönten Romanzyklus um die Welt Azuhr vor, die mit einer Geschichte über den Ausbruch der Pest beginnt. 9 Euro. Alexander Berner liest am 30. April, 19 Uhr, in der Dauerausstellung aus „Das Decameron“ von Giovanni Bocaccio - „ein wunderbares Panorama der Zeit, als der Schwarze Tod Italien erreichte“, so das Museum. 9 Euro.

Ein Stummfilm mit musikalischer Begleitung ist „Die Pest in Florenz“. Er spielt zur Zeit der italienischen Renaissance und wurde 1919 in einem Berliner Kino uraufgeführt (Regie Fritz Lang). Die Dortmunder Band Stringmodulator hat eigens für diesen Film einen Soundtrack komponiert, der bei der Vorführung am 5. März um 19 Uhr Premiere feiert. 6 Euro. Am 21. März, 19 Uhr, präsentieren das Collegium vocale und das Collegium instrumentale aus Bochum unter der Leitung von Hans Jaskulsky den „Totentanz“ von Hugo Distler sowie weitere Werke für Chor, Flöte, Rezitation, Streichquintett und Orgel in der St. Bonifatius-Kirche. 3 Euro.

„Willkommen bei den Hartmanns“ mit Derek Nowak (links) und Steffen Gräbner Foto: Bernd Böhner

Ins Kulturzentrum

Nur noch bis Freitag, 20. Dezember, verkauft das städtische Kulturbüro im Kulturzentrum die Weihnachtsabos der Geschmacksrichtungen „Konzert“ oder „Theater“. Drei klassische Konzerte am 16. Januar, 19. März und 5. Mai - dargeboten von den Bergischen Symphonikern, der Französischen Kammerphilharmonie und den Herner Symphonikern im Kulturzentrum - konkurrieren mit drei Theaterabenden: „Geächtet“, „Schtonk“ und „Willkommen bei den Hartmanns“ stehen auf dem Spielplan. Das Mini-Konzert-Abo kostet 33 Euro, das kleine Theater-Abo 50 Euro.

Und sonst?