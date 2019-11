Händler in Herne ziehen Black-Friday-Rummel in die Länge

Eigentlich kaufen Marielle Binkofski (24) und Nico Golfmann (27) viele Waren online ein. An diesem Vormittag sind sie aber nun für ein paar Weihnachtsgeschenke auf der Bahnhofstraße unterwegs – und zeigen sich überrascht. „Denn wie im Internet sind auch in der Innenstadt einige Geschäfte dazu übergegangen, nicht nur mit einem Black Friday, sondern mit einer kompletten Black Week zu locken“, sagen die beiden Passanten. Denn man bekomme in zahlreichen Läden Rabatte von 20 Prozent und mehr.

„Vorteile für Kunden und Verbraucher“

Den Eindruck, dass Schnäppchenjäger schon seit Wochenbeginn in Hernes Einkaufsmeile fündig, werden, bestätigt auch Andreas Eckhardt (62). Er hat ein paar Meter entfernt einen Zwischenstopp eingelegt und meint: „Ich finde es gut, dass sich der örtliche Einzelhandel auf diese Weise einbringt, dadurch gewinnt der Einkauf in Herne an Attraktivität.“

In den USA erfreut sich der Black Friday, in diesem Jahr am 29. November, schon seit langer Zeit großer Beliebtheit, inzwischen hat er auch in Deutschland Einzug gehalten. Während er aber bislang größtenteils auf einen Tag oder auf den darauffolgenden Samstag beschränkt war, haben zunächst einige große Onlinehändler den Zeitrahmen ihrer Rabattaktionen ganz erheblich ausgedehnt. Inzwischen seien aber auch eine ganze Reihe von Einzelhändlern dem Beispiel gefolgt, berichtet Tim Pieper, Sprecher des Handelsverbandes NRW Ruhr-Lippe. Man stehe den Aktionstagen sehr positiv gegenüber, weil sie sowohl für die Verbraucher als auch für die Kunden Vorteile böten.

Preisgeschenk zum Geburtstag

Lokales Verbraucherschützer mahnen zur Vorsicht Die Verbraucherzentrale warnt bei den Online-Rabatten vor dubiosen Händlern, die in der Vergangenheit mehrfach durch Fake-Angebote aufgefallen seien und bei denen der Kunde aufgefordert werde, per Vorkasse zu bezahlen. Dringender Hinweis: Man sollte vorzugsweise per Rechnung oder Lastschrift bezahlen. Vorsicht sollte der Kunde auch bei der Höhe der Rabatte walten lassen. Denn die Angaben basieren, so Fachleute, auf einem Vergleich mit den UVP, den unverbindlichen Preisempfehlungen. Hierbei handele es sich aber meist um „Mondpreise“. 50 Prozent Rabatt seien dann in Wirklichkeit gerade mal 20 Prozent, erläutern die Experten. Ferner sollte man sich auch beim Kauf nicht unter Druck setzen lassen. Im Internet seien ablaufende Balken, die angeblich kleiner werdende Lagerbestände anzeigen, eigentlich nur ein Marketinginstrument.

Im Schaufenster der Filiale von Hunkemöller prangt ein großes Plakat, das anzeigt, in welcher Prozentzahl die Preise purzeln. Im Gespräch mit einer Kundin erläutert Verkäuferin Janina Preuß, was es mit den Preisnachlässen seit Wochenbeginn auf sich hat. Ihr Gegenüber scheint den Begriff „Black Friday“ zwar noch nicht so oft gehört zu haben, freut sich aber umso mehr über den Rabatt und betrachtet ihn als ein Geschenk. Denn sie feiert doch an diesem Tag Geburtstag.

Fragt man in der Einkaufsmeile Passanten, ob sie ganz gezielt wegen Black Friday oder Black Week in die Stadt gekommen seien, geben einige ganz offen zu verstehen, dass ihnen die Begriffe eigentlich überhaupt nichts sagen. Aber wenn es Preisvorteile gibt, „warum nicht?“

Bei der Gestaltung der Rabattaktionen gehen die einzelnen Händler ihre eigene Wege. Eine ganze Reihe von ihnen hat sich entschieden, an den einzelnen Tagen bis zum Black Friday jeweils bestimmte Sortimente billiger anzubieten und am Freitag dann auf alle Waren Nachlass zu gewähren, beispielsweise die Parfümerie Pieper. Bei den Kunden könne man schon erleben, dass sie ganz gezielt nach den Angeboten fragen, erklärt Filialleiterin Sabine Hensel-Müller.

„Große Händler wollen ältere Bestände loswerden“

Andere Läden, andere Konzepte: Bei der Mayerschen Buchhandlung bekommt der Kunde auf Infotafeln im Eingangsbereich zu lesen, dass die Black-Friday-Aktionen ab Freitag beginnen und bis Anfang der kommenden Woche andauern. Bei Leder Berensen wiederum, berichtet eine Verkäuferin, ist die ganze Woche, einen Teil des Sortiments, Handtaschen und Koffer, deutlich günstiger zu haben.

Nehle Reiter-Gies, Eigentümerin des Modegeschäfts Reiter Fashion an der Bahnhofstraße, beteiligt sich mit ebenfalls mit preisreduzierten Einzelteilen an Black Friday und Black Week. Zudem habe sie auch die Angebote der Herstellershops im Blick, sagt die Besitzerin. Nach ihrer Ansicht nutzen gerade große Firmen solche Wochen, um ältere Bestände loszuwerden.