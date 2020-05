Herne: 75-Jährige verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Eine 75-jährige Frau musste nach einem Unfall in Herne in ein Krankenhaus gebracht werden.

Herne. Bei einem Unfall auf der Edmund-Weber-Straße in Herne hat sich am Montag eine 75-jährige Frau schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 75-jährige Fußgängerin hat sich am Montag, 4. Mai, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Laut Polizei ist um 15 Uhr ein 56-jähriger Herner mit seinem Kleintransporter rückwärts aus einer Hauseinfahrt an der Edmund-Weber-Straße gefahren. Zeitgleich ging hinter dem Fahrzeug eine 75-jährige Fußgängerin aus Herne her.

Ob es zu einer Kollision zwischen dem Fahrzeug und der Fußgängerin kam, ist derzeit unklar. Trotzdem stürzte die Frau und verletze sich schwer. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-5210 zu melden.

