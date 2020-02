Herne: Ab auf die Bühne beim „Art Remix“ im Wartesaal

Was der „Herbert“ bei Flottmann präsentiert, wirkt im Alten Wartesaal nach. Oder wie es auf der Homepage des Herner Jugendkulturwettbewerbs heißt „Herbert ist das ganze Jahr“. So zeigen am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Februar, wieder junge Künstlerinnen und Künstler aus dem „Herbert“-Kosmos beim vierten „Art Remix“ im Herner Bahnhof, was sie können.

Mit einigen neuen Ideen will das „Hin & Herbert“-Team für die zwei Tage noch mehr Publikum gewinnen. Federführend bei der Planung waren Stefan Bradler und Laura Dieckmann, 27 und 23 Jahre alt, beide ehemalige Teilnehmer und Preisträger.

Malte Murawski beim „Art Remix“ im vergangenen März. Foto: Kerstin Buchwieser / FUNKE Foto Services

„Open Stage“ für Musiker und Slammer

„Mitmachformate“ ist das Stichwort. Für den Samstagabend planen die Veranstalter erstmals eine „Open Stage“ (20 Uhr). Jeder und jede kann sich spontan dazu entschließen, auf der Bühne zu singen, einen Text vorzutragen oder ein Instrument zu spielen. Wenn es sich trifft, können sich auch mehrere Künstler zusammenschließen. Die Technik ist vorhanden. Es folgt eine „Stundenparty“ - auch neu - mit DJane, die allerdings um 23 Uhr beendet sein soll. Es gibt Soft Drinks und Snacks. Danach kann andernorts weiter gefeiert werden.

Am Sonntag heißt das Pendant dazu „Open Wall“. Junge Künstlerinnen und Künstler und alle die Lust, haben, sich ihnen anzuschließen, bearbeiten eine große Leinwand mit Acrylfarbe. „Wir wollen ein Banner herstellen, das sich nachher als Wandbild aufhängen lässt“, erklärt Gaby Kloke vom Theater Kohlenpott, die mit Chris Wawrzyniak einst den „Herbert“ initiiert hat.

Lokales Art Remix! Remastered IV Das künstlerische Crossover-Programm „Art Remix!“ startet am Samstag, 15. Februar, und Sonntag, 16. Februar, jeweils um 16 Uhr im Alten Wartesaal des Herner Bahnhofs neben McDonald. Am Samstag ist um 23 Uhr Schluss, am Sonntag um 20 Uhr. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Mehr auf https://www.herbert-herne.de/hinherbert

Hintergrund sei die „Respekt“-Kampagne der Stadt. Mit den Herner Farben Blau, Grün und Gelb soll etwas zum Thema gestaltet werden. Das passe gut zum „Herbert“, sagt Kloke, bei dem „alle immer sehr respektvoll miteinander umgehen“. Material wird gestellt. Die Bochumer Künstlerin und erfahrene Kunstpädagogin Sylvia Zipprick leitet die Aktion für Interessierte jeglichen Alters an.

Antonia Gappa las eigene Texte beim „Art Remix! Remastered“ im Dezember 2019. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Nicht nur bekannte Gesichter

Die beiden neuen „offenen“ Aktionen werden umrahmt von einem Kulturprogramm, an dem vom „Herbert“ bekannte, aber auch neue Künstlerinnen und Künstler mitwirken. Am Samstag stehen beispielsweise Singer-Songwriterin Clara Kieser, Rapper Noah Küster, Antonia Gappa mit Poetry Slam sowie Franka Jost mit neuen Text und die junge Poetry Slammerin Lavin Esmahil ab 18 Uhr auf der Bühne.

Die bildende Kunst ist unter anderem durch Jill Parkitny (Malerei), Burak Soydam (Foto/Film) und Antonia Gappa (Bücher) vertreten. Moderator ist an beiden Tagen wieder Malte Murawski (18), auch ein ehemaliger „Herbert“-Teilnehmer, der schon zum dritten Mal dabei ist und im vergangenen Jahr erstmals zusammen mit Helena Wawrzyniak das „Herbert“-Wettbewerbswochenende moderiert hat.

Wann der „Herbert“ 2020 stattfindet, steht auch schon fest: am Samstag, 26., und Sonntag, 27. September. Wer teilnehmen möchte und zwischen 14 und 23 Jahren ist, kann sich beim „Art Remix“ schon mal anmelden.