Herne ändert Ablauf für Anmeldungen zur fünften Klasse

Herne. Kommende Woche sind die Anmeldungen an den weiterführenden Schulen. Herne hat das Verfahren kurzfristig geändert. So ist der Ablauf.

In der kommenden Woche beginnen die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen in Herne. Die Stadt hat dabei kurzfristig das Verfahren für die Sekundarstufe I an die Corona-Pandemie angepasst, um ein Infektionsgeschehen an den Schulen zu verhindern. Dies wird durch eine Änderung der Verfahrensvorgaben des Schulministeriums möglich, teilt die Stadt mit.

Änderungen im Überblick

Die Stadt bittet Eltern, die Anmeldungen möglichst schriftlich direkt bei der Schule einzuwerfen oder mit geringem Kontakt abzugeben. Auf den Internetseiten der Schulen können die Eltern erfahren, wo genau sie die Anmeldeunterlagen einwerfen oder abgeben können. Manche Schulen hätten dort auch einen Lageplan bereitgestellt, in dem die Ein- und Ausgänge markiert sind, erklärt Peter Reschke, Leiter der Abteilung Schulorganisation der Stadt. Es solle möglichst nur ein Elternteil ohne das Kind zur Schule kommen.

Die benötigten Anmelde-Unterlagen könnten die Eltern ebenfalls auf den Internetseiten der Schulen finden. Eltern sollen für mögliche Rückfragen der Schule eine Telefonnummer und möglichst auch E-Mail-Adresse hinterlassen, bittet die Stadt.

Weitere Regelungen zur Anmeldung

Die Anmeldungen an den Gymnasien, Realschulen und Gesamtschulen in Herne finden zwischen Dienstag, 2. Februar, und Donnerstag, 4. Februar, jeweils von 8 bis 17 Uhr unter den oben beschriebenen Bedingungen statt. Die Anmeldungen für die Hauptschule sind zwischen Dienstag, 16. Februar, und Donnerstag, 18. Februar, jeweils von 8 bis 17 Uhr möglich.

Um eine größere Menschenansammlung am ersten Anmeldetag an den Schulen zu vermeiden, hatte die Stadt bereits im Dezember entschieden, die Anmeldung nach Buchstaben aufzuteilen. "Im vergangenen Jahr sind zum Beispiel am ersten Anmeldetag 132 Familien zur Erich-Fried-Gesamtschule gekommen", sagt Reschke. Damit war die Schule Spitzenreiter. "Am zweiten Tag waren es nur noch 35, am dritten Tag zehn. Das wollen wir entzerren."

Anmeldung in alphabetischer Reihenfolge

Deshalb bittet die Stadt Eltern darum, möglichst entsprechend der alphabetischen Einteilung nach den Nachnamen ihrer Kinder die Anmeldeunterlagen an ihrer Wunschschule einzuwerfen bzw. mit geringem Kontakt abzugeben: Am ersten Anmeldetag sollen die Kinder mit Nachnamen, die mit den Buchstaben A bis E beginnen, angemeldet werden. Am zweiten Tag sind Nachnamen mit den Buchstaben F bis N dran und am dritten Tag die Buchstaben O bis Z.

"Es spielt bei der Platzvergabe überhaupt keine Rolle, an welchem Tag man sich anmeldet", betont Svenja Hoffmann aus der Abteilung Schulorganisation. Neben dem Wunsch und der Bitte, alle Hygienevorschriften einzuhalten, betont sie aber auch, dass die Schulen weiterhin ihrem Beratungsauftrag nachkommen und Eltern bei Fragen Kontakt zur Schule aufnehmen sollen.

Alle Anmeldungen – ob persönlich eingereicht oder schriftlich – sollen bis zum 4. Februar vorliegen. Die Schulen würden bei Rückfragen dann an den Folgetagen Kontakt aufnehmen, bevor das Auswahlverfahren startet.

>>> Diese Unterlagen sind nötig:

- Bei der Anmeldung sind das Halbjahreszeugnis der Klasse vier in Kopie sowie der Anmeldeschein der Grundschule im Original vorzulegen,

- das Anmeldeformular der weiterführenden Schule,

- sowie eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes oder ein Auszug aus dem Familienstammbuch.

