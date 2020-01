Herne: Alles zur Anmeldung an den weiterführenden Schulen

Welche weiterführende Schule ist die richtige für mein Kind? Diese Fragen stellen sich dieser Tage die Eltern von etwa 1300 Viertklässlern in Herne. Denn Anfang Februar stehen die Anmeldungen an den weiterführenden Schulen an. Dazu alles Wichtige auf einen Blick.

Wann sind die Anmeldetermine?

Für Anmeldungen für die fünften Klassen an den städtischen Gymnasien, Real- und Gesamtschulen für das kommende Schuljahr geben die Schulen drei Zeitfenster an: Sie sind möglich am Dienstag, 4. Februar, von 8 bis 18 Uhr, am Mittwoch, 5. Februar, von 8 bis 16 Uhr und Donnerstag, 6. Februar, von 8 bis 16 Uhr.

Die Hauptschule nimmt Anmeldungen am Dienstag, 18. Februar, von 8 bis 18 Uhr, am Mittwoch, 19. Februar, von 8 bis 16 Uhr und am Donnerstag, 20. Februar, von 8 bis 16 Uhr entgegen.

Die Anmeldungen zu den Berufskollegs der Stadt Herne sind zwischen Montag, 3. Februar, und Freitag, 21. Februar, zu folgenden Zeiten möglich: Mulvany Berufskolleg: Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 und von 13 bis 14 Uhr, sowie am Freitag 8 bis 12 Uhr. Emschertal-Berufskolleg: Montag bis Mittwoch 8 bis 14 Uhr, Donnerstag 8 bis 15.30 Uhr und Freitag 8 bis 12 Uhr. Die Bildungsgänge Technik und Gesundheit werden am Standort Steinstraße unterrichtet. Bei den Bildungsgängen Sozialpädagogik, Hauswirtschaft, Ernährung und Textil liegt der Standort am Westring.

Welche Unterlagen sind nötig?

Für die Anmeldung an einem städtischen Gymnasium, einer Real- oder Gesamtschule sind die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch, das Halbjahreszeugnis der Klasse 4 und der ausgefüllte Anmeldeschein, der von der Grundschule ausgehändigt wurde, vorzulegen.

Zur Anmeldung an den Berufskollegs sind folgende Unterlagen nötig: Eine ausgedruckte und unterschriebene Anmeldung von „Schüler Online“ und ein ausgefülltes und unterschriebenes Anmeldeformular bei Minderjährigen mit Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten. Eine Fotokopie und das Original des Abschlusszeugnisses beziehungsweise des Zwischenzeugnisses der zuvor besuchten Schule. Ein tabellarischer Lebenslauf, der Personalausweis beziehungsweise eine Meldebestätigung sowie zwei aktuelle Passfotos. Für bestimmte Bildungsgänge am Emschertal-Berufskolleg sind ergänzende Unterlagen erforderlich.

Kann ich mein Kind an mehreren Schulen anmelden?

Nein. „Man kann sein Kind nur an einer Schule anmelden und auch keinen Zweitwunsch angeben“, erklärt Andreas Merkendorf, Leiter des städtischen Fachbereichs Schule. „In der Regel ist es so, dass die Kinder in Herne an der gewünschten Schule einen Platz bekommen“, so Merkendorf. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen die Eltern das Kind an einer anderen Schule anmelden, die noch Plätze frei hat. „Es gibt auf jeden Fall immer einen Platz an der gewünschten Schulform“, so der Schulamtsleiter. In den vergangenen Jahren gab es vor allem an der Erich-Fried-Gesamtschule mehr Anmeldungen als Plätze.

Wie kann ich mich über die Schulen informieren?

Die Schulen haben in den vergangenen Wochen den Eltern etwa beim „Tag der offenen Tür“ Einblick gewährt. Darüber hinaus bietet die Stadt in einer Informationsbroschüre „Wege nach der 4“ die wichtigsten Informationen zu den verschiedenen Schulen an.