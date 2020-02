Herne: Arbeitslosigkeit ist im Februar leicht gesunken

Herne. Die Zahl der Arbeitslosen in Herne ist im Februar gesunken. 8218 Menschen waren ohne Beschäftigung - ein historisches Tief in einem Februar.

Die Zahl der Arbeitslosen in Herne ist im Februar wieder gesunken. Im auslaufenden Monat waren 8218 Menschen ohne Beschäftigung. Das sind 91 weniger als im Januar und 548 weniger als im Februar 2019. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf nun 10,4 Prozent.

Entgegen allen Befürchtungen bleibe der Kurs in Herne auf dem Arbeitsmarkt auf Fortschritt, kommentiert Sebastian Brimberg, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit in Herne, die Entwicklung. Zwar bleibe die Arbeitslosenquote auch im Februar über zehn Prozent, dennoch habe erneut ein Wert in der Arbeitslosenstatistik erreicht werden können, der in einem Februar noch nie so niedrig gewesen sei.

Arbeitgeberservice hat 1070 offene Stellen im Bestand

Es bleibe erfreulich, dass die Beschäftigung in Herne weiterhin leicht steige. Das zeige, dass es noch Spielraum nach oben gebe. Brimberg: „Doch wir müssen am Ball bleiben, qualifizieren und beraten.“ Der Arbeitgeber-Service meldete für den Februar über 1070 offene Stellen im Bestand. 268 Stellen sind davon im Februar neu dazugekommen. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vormonat.

Die sogenannte Unterbeschäftigung lag in Herne im Februar bei 12.219 Personen. Bei der Unterbeschäftigung werden zusätzlich jene Personen gezählt, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik oder in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind.