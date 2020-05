In Herne ist ein Bagger acht Meter tief in eine Baugrube gestürzt. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Unfall Herne: Baggerfahrer stürzt in acht Meter tiefe Grube

Herne. Ein Baggerfahrer ist in Herne mit seinem Arbeitsgerät acht Meter tief in eine Baugrube gestürzt. Seine Rettung war schwierig.

Polizei und Feuerwehr wurden gestern Abend gegen 17.40 Uhr zu einem Einsatz an die Hofstraße in Röhlinghausen gerufen. Ein 23-jähriger Baggerfahrer war mitsamt seinem schweren Arbeitsgerät in eine acht Meter tiefe Baugrube gestürzt.

Der schwer verletzte Mann musste von der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallursache konnte die Polizei am Mittwochabend noch keine Angaben machen. Das Amt für Arbeitsschutz hat die Ermittlungen übernommen.