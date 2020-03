Herne: Buch-Aktion der islamischen Gemeinde gegen Rassismus

Diese Bücher stehen zur Auswahl - so lange der Vorrrat reicht.

Herne Lesen gegen das Virus "Rassismus". Die islamische Gemeinde Herne-Röhlinghausen bietet kostenlos Bücher an, um dieses Virus zu bekämpfen.

Lesen gegen das Virus "Rassismus". Die islamische Gemeinde Herne-Röhlinghausen bietet derzeit kostenlose Bücher gegen Rassismus an. "Es gibt ein Virus, das noch gefährlicher ist als das Coronavirus. Es ist das braune Virus, das Virus Rassismus", schreibt sie dazu.

Menschen würden nicht als Rassisten geboren, sondern dazu gemacht, durch Vorurteile oder Missverständnisse, schreibt die islamische Gemeinde in ihrer Pressemitteilung. Um dagegen zu halten ruft die Gemeinde alle Herner auf, an ihrer Buch-Aktion teilzunehmen. Jeder Haushalt darf kostenlos bis zu zwei Bücher auswählen, die er dann per Post zugeschickt bekommen. Für die Übernahme der Portokosten wäre die Gemeinde jedoch dankbar.

Bestellung über Messenger oder WhatsApp unter 01702679898 oder per E-Mail an info@ig-ev.de, solange der Vorrat reicht.