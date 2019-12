Herne: Buchhändler empfiehlt Erinnerungen von Walter Wemut

Florian Knipping von der Mayerschen Buchhandlung empfiehlt das Buch „Wozu wir da sind: Walter Wemuts Handreichungen für ein gelungenes Leben“.

Walter Wemut - ohne h und ohne r - ist ursprünglich mal Bibliothekar gewesen, arbeitet aber schon 30 Jahre bei der Zeitung und schreibt Nachrufe. Nun hat er sich bereit erklärt, eine Rede zum 80. Geburtstag einer Freundin zu halten. Thema: das gelungene Leben. Das komplette Buch gab mir das Gefühl, mit Herrn Wemut in seinem viel zu vollen, unsortierten, aber doch geordneten Arbeitszimmer zu sitzen, er in seinem abgeranzten Sessel mehr liegend. Und dort erzählt er, was für Gedanken er hat - es sind einige und er erinnert mich an meine Mutter, wenn er von Hölzchen auf Stöckchen kommt und doch wieder zurück findet -, wenn er an ein gelungenes Leben denkt. Sie sind poetisch, witzig und klug.

Buch hätte gerne noch weiter gehen dürfenhttp://Hier_gibt_es_mehr_Artikel_aus_Herne_und_Wanne-Eickel{esc#225921329}[teaser]

Zwischendurch kramt er in Stapeln von Büchern und Zeitungsartikeln nach Dingen, die er zitiert. Das Buch hätte gerne noch weiter gehen dürfen. Herr Wemut hat sicherlich noch einige Anekdoten zu erzählen und Weisheiten zu teilen. Es ist eine richtige Freude, wenn er von seinen Zeitungsverkäufern, seinem Friseur Agim, alten Freunden und Prominenten erzählt und bei jedem einen Teil des gelungenen Lebens findet. Am Ende kann er alles in ein paar Sätzen zusammenfassen. Aber die Art seines Vortrages macht dieses Buch mindestens so besonders wie seine Schlussfolgerungen.

Wozu wir da sind – Walter Wemuts Handreichungen für ein gelungenes Leben; von Axel Hacke, Antje Kunstmann Verlag, 20 Euro.