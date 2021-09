Am Montag halten die HCR-Busse statt an der Haltestelle Archäologie-Museum/Kreuzkirche auf der Straße Berliner Platz.

ÖPNV Herne: Bushaltestelle am Archäologie-Museum wird verlegt

Herne. Die Bushaltestelle am Herner Archäologie-Museum/Kreuzkirche wird am Montag an einen Ersatzstandort verlegt. Grund sind Ausbesserungsarbeiten.

Wegen Ausbesserungen im Haltestellenbereich wird die stark frequentierte Bushaltestelle Archäologie-Museum/Kreuzkirche in Richtung Castrop-Rauxel und Bochum-Hiltrop an einen Ersatzstandort verlegt. Das teilt die mit.

Die Busse der Linien 311, 323, 324, 337, 366 und 367 halten am Montag, 13. September, ab 9 Uhr bis Betriebsschluss auf der Straße Berliner Platz, in Höhe des Kundencenters der Stadtwerke Herne. Alle Fahrten sind auch in der HCR-App und über die elektronischen Fahrplanauskunft abrufbar.

Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten ist das HCR-Servicetelefon unter der Nummer 0180 6/50 40 30 (20 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz; mobil max. 60 Cent pro Anruf) rund um die Uhr erreichbar.

