Herne. Immer mehr Corona-Fälle in Schulen und Altenheimen in Herne. Was sich vom 7. September bis 11. Oktober zum Coronavirus in Herne getan hat.

Die Coronavirus-Pandemie hat Herne weiter im Griff. Hier lesen Sie die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Herne vom 7. September bis 11. Oktober in unserem Newsblog.

Sonntag, 11. Oktober

16.34 Uhr: Wer auch innerhalb Deutschlands in den Urlaub will, braucht möglicherweise einen Corona-Test . Eine Liste der Herner Ärzte, die einen Corona-Test anbieten, gibt es hier .

9.23 Uhr: Die Stadt meldet die neuen Corona-Zahlen . Demnach wurde in Herne seit Beginn der Pandemie bei 709 Menschen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen – 31 mehr als noch am Samstag. Aktuell infiziert seien 156 Menschen, von denen elf stationär in Krankenhäusern behandelt würden. 544 Menschen sind genesen. Die Stadt bestätigt: Leider sei ein Mann (Jahrgang 1944) verstorben, so dass in Herne nun neun Tote in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu beklagen seien.

8.14 Uhr: In Herne gibt es erneut einen Anstieg der Corona-Zahlen: Die 7-Tage-Inzidenz klettert nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf 86,3 (Stand: Sonntag, 0 Uhr). Das heißt: In den vergangenen sieben Tagen hat es auf 100.000 Einwohner 86,3 Neuinfektionen gegeben. Ab einer Zahl von 50 gilt eine Stadt als Risikogebiet, Menschen aus dieser Stadt dürfen . Laut RKI sind nun neun Menschen aus Herne an Corona verstorben – einer mehr als zuletzt.

Samstag, 10. Oktober

14.40 Uhr: In Herne soll es – Stand jetzt – keine Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen geben. Auch deshalb nicht, weil unklar sei, ob die Stadt Herne sie überhaupt einführen dürfe, sagt Oberbürgermeister Frank Dudda . Das Thema sei aber auch nicht oben auf der Tagesordnung: Nun hätten die Herbstferien begonnen. Und: An den weiterführenden Schulen trügen die Schüler die Masken im Unterricht in der Regel ohnehin freiwillig.

12.15 Uhr: Wer Fragen an die Stadt hat: Das Infotelefon zum Thema Corona ist wieder geschaltet: Es hilft bei Fragen zur Corona-Krise, eine medizinische Beratung erfolge aber nicht, heißt es. Heute und morgen ist das Telefon von 10 bis 13 Uhr erreichbar unter 0700/16 200 000 (6,3 Cent pro 30 Sekunden) und 0800/16-12000 (kostenfrei), unter der Woche montags bis donnerstags von 8 bis 16 und freitags von 8 bis 13 Uhr.

Weil Herne nun Risikogebiet ist, müssen Urlauber genau schauen, ob sie in manche Regionen überhaupt noch fahren dürfen: In zahlreichen Bundesländern gilt für Einreisende aus Risikogebieten wie Herne ein Beherbergungsverbot in Hotels und Ferienwohnungen, wenn kein negativer Corona-Test vorgelegt werden kann. Die Stadt, sagt Katrin Linthorst, Leiterin des städtischen Fachbereichs Gesundheitsmanagement, könne Herner, die kurzfristig in Urlaub fahren wollten, nicht testen. Dafür habe die Verwaltung aktuell keine Kapazitäten frei. Priorität hätten Menschen mit Symptomen und Kontaktpersonen. Sechs Tage die Woche, den ganzen Tag über, würden aktuell Abstriche genommen. Mehr seien nicht drin. Wer sich also kurzfristig testen lassen wolle, müsse selber einen Arzt finden. „Viel Erfolg dabei", sagt Linthorst. Gemeint ist: Auch viele Hausärzte arbeiten derzeit am Limit, haben keine oder kaum Zeit für Urlauber-Tests.

9.17 Uhr: Die Stadt Herne meldet die neuen Corona-Zahlen. Demnach wurden seit Beginn der Pandemie bei 678 Menschen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen; das sind 24 mehr als gestern. Davon seien 544 Menschen wieder genesen. Aktuell infiziert seien 126 Personen (plus 13), von denen sich elf im Krankenhaus befänden. Acht Menschen sind verstorben.

8.55 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 66,5. Der kritische Wert liegt bei 50. Das heißt: Umgerechnet auf 100.000 Einwohner sind in den vergangenen sieben Tagen in Herne 66,5 Neuinfektionen gemeldet worden.

Freitag, 9. Oktober

18.25 Uhr: In Herne sind öffentliche Veranstaltungen ab sofort nur noch mit maximal 25 Menschen erlaubt.

17. 45 Uhr: Die Stadt Herne rechnet kurzfristig mit noch mehr Infizierten. Sie plant, den Unterrichtsbeginn am Morgen zu entzerren.

10.37 Uhr: Der Sieben-Tage-Schwellenwert ist in Herne am Freitag durch 34 Neuinfektionen überschritten worden. Insgesamt ist bisher bei 654 Menschen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen worden. Davon sind 533 Personen bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 113 Personen, von denen acht stationär im Krankenhaus behandelt werden. Acht Menschen sind verstorben.

10.21 Uhr: Das Überschreiten des 7-Tage-Warnwerts in Herne hat auch Folgen für Herner Urlauber. In zahlreichen Bundesländern gilt für Einreisende aus Hot Spots wie Herne ein Beherbergungsverbot in Hotels und Ferienwohnungen, wenn kein negativer Corona-Test vorgelegt werden kann.

10.05 Uhr: Die Stadt kündigt für 14.30 Uhr eine Pressekonferenz im Herner Rathaus an. Dort wollen unter anderem Oberbürgermeister Frank Dudda und Krisenstabsleiter Frank Burbulla über die aktuelle Corona-Lage und die Auswirkungen auf Herne informieren.

8.25 Uhr: Eine Stadtsprecherin sagt zur WAZ, dass der Krisenstab der Stadt Herne um 9.30 Uhr zusammentritt. Dabei werde die neue Lage beurteilt. Anschließend werde bekannt gegeben, ob Maßnahmen getroffen werden, um die Pandemie in Herne einzudämmen.

7.38 Uhr: Herne ist nach Definition des Robert-Koch-Instituts (RKI) seit Freitag Risikogebiet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des RKI auf 56,2 je 100.000 Einwohner angestiegen. Seit Beginn der Pandemie haben sich laut RKI 654 Menschen infiziert.

Donnerstag, 8. Oktober

12.04 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz ist in Herne nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Donnerstag von 26,9 auf 33,9 gestiegen (Stand: 0 Uhr). Das heißt: Umgerechnet auf 100.000 Einwohner sind in den vergangenen sieben Tagen in Herne 33,9 Neuinfektionen gemeldet worden.

11.12 Uhr: Wie in vielen anderen Städten und Kreisen in Nordrhein-Westfalen verzeichnet auch die Stadt Herne einen stärkeren Anstieg von Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Im Laufe des gestrigen Mittwoch, 7. Oktober, seien zu den bislang gemeldeten insgesamt 595 Infizierten 25 positiv getestete Menschen in Herne hinzugekommen, meldet die Stadt. Seit Beginn der Pandemie hätten sich damit 620 Menschen aus Herne infiziert. Davon seien aktuell 80 Menschen infiziert.

Die Neuinfektionen ließen sich nicht einem sogenannten Hotspot zuordnen, heißt es bei der Stadt. Vielmehr handele es sich um Infektionen an einzelnen Schulen sowie im familiären Umfeld. In folgenden Schulen seien für weitere Klassen beziehungsweise Stufen vorsorgliche Quarantänen angeordnet worden: Gesamtschule Wanne-Eickel, Gesamtschule Mont-Cenis, Gymnasium Eickel, Gymnasium Wanne, Realschule Strünkede, Grundschule Pantringshof.

Die Stadt Herne habe leider einen weiteren Todesfall zu beklagen, meldet die Stadt weiter. Verstorben sei eine 79 Jahre alte Frau. Damit seien nun insgesamt acht Herner in Zusammenhang mit einer nachgewiesenen Covid-19-Infektion verstorben.

Auch weiterhin appelliert die Stadt Herne, die allgemeinen Hinweise zu beachten, also: Abstand halten, Hände waschen, Alltagsmaske tragen.

Der Krisenstab der Stadt Herne habe aktuell über den Anstieg beraten und Maßnahmen ergriffen: Die Kontrollen durch die Ordnungsbehörde würden ausgeweitet. Die Kapazitäten zur Nachverfolgung der Kontakte im Gesundheitsamt würden aufgrund der steigenden Zahlen nun wieder hochgefahren. Aus der Zeit der sogenannten ersten Welle stünden hierfür Kräfte aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung zur Unterstützung der Gesundheitsbehörde zur Verfügung. Weitere Personen werden für diese Aufgabe geschult.

Mittwoch, 7. Oktober

10.43 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz ist in Herne nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Mittwoch von 22,4 auf 26,9 gestiegen (Stand: 0 Uhr). Das heißt: Umgerechnet auf 100.000 Einwohner sind in den vergangenen sieben Tagen in Herne 26,9 Neuinfektionen gemeldet worden.

9.15 Uhr: Bei insgesamt 595 Personen in Herne ist eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen worden, das sind fünf mehr als am Dienstag. Von ihnen sind laut Stadt 528 Personen bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 60 Personen, von denen vier im Krankenhaus liegen. Sieben Menschen sind verstorben.

Dienstag, 6. Oktober

10.12 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Herne nach Angaben des Robert-Koch-Instituts unverändert bei 22,4 (Stand: Dienstag, 0 Uhr). Das heißt: In den vergangenen sieben Tagen hat es auf 100.000 Einwohner 22,4 Neuinfektionen gegeben.

10.01 Uhr: Die Stadt berichtet am Dienstag von zehn Neuinfektionen . Bei insgesamt 590 Menschen ist bisher in Herne Covid-19 nachgewiesen worden. 528 dieser Personen sind wieder genesen. Aktuell infiziert sind 55 Hernerinnen und Herner, von denen sich zwei im Krankenhaus befinden. Sieben Menschen sind verstorben.

Montag, 5. Oktober

17.30 Uhr: Die Stadt meldet neue Corona-Fälle bei Mitarbeitern im Pflegeheim Protea Care in Baukau und im Marien Hospital sowie in zwei Schulen in Eickel und Sodingen.

17.23 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen ist in Herne seit Freitag um 14 Fälle angestiegen, meldet die Stadt. Insgesamt wurde bisher bei 580 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen. Inzwischen sind 526 Menschen wieder genesen. Aktuell infiziert sind 47 Personen. Vier Infizierte befinden sich im Krankenhaus, sieben Menschen sind verstorben.

10.10 Uhr: Aus Die 7-Tage-Inzidenz - Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner - liegt aktuell weiterhin bei 22,4, so das Robert-Koch-Institut (Stand: Montag, 0 Uhr).

Freitag, 2. Oktober

13.00 Uhr: Aus dem St. Elisabeth-Stift an der Sodinger Straße ist ein positiver Covid-19-Fall gemeldet worden. Laut Stadt werden die Bewohner und Angehörige von der Einrichtung informiert, die zur St. Elisabethgruppe gehört.

Wie die Stadt Herne außerdem mitteilt, wurde aufgrund eines positiven Covid-19-Falls am Freitag eine vorsorgliche Quarantäne für eine Klasse der Realschule Strünkede angeordnet. Die Tests der Kontaktpersonen werden nun wie gewohnt veranlasst.

In Herne wurde bisher bei 566 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen. Das sind sieben mehr als am Donnerstag. Davon sind 514 Personen bereits wieder genesen (+ 8). Aktuell infiziert sind 45 Personen, von denen sich weiterhin drei Personen im Krankenhaus befinden. Sieben Personen sind verstorben.

12.05 Uhr: Die so genannte 7-Tage-Inzidenz beträgt in Herne nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 22,4 (Stand: Freitag, 0 Uhr).

Donnerstag, 1. Oktober

17.30 Uhr: Aufgrund eines weiteren positiven Covid-19-Falls hat die Stadt Herne am Donnerstagnachmittag eine vorsorgliche Quarantäne für eine Jahrgangsstufe der Mont-Cenis-Gesamtschule angeordnet. Einen weiteren positiven Covid-19-Fall gab es am Mulvany-Berufskolleg.

14.00 Uhr: Die Stadt Herne informiert anlässlich der aktuellsten Fassung der Coronaschutzverordnung NRW über die Bestimmungen zur Durchführung von privaten oder familiären Feiern. Unter https://www.herne.de/PDF/Corona/Anzeige_Fest.pdf hat der Fachbereich Öffentliche Ordnung ein Merkblatt und ein Anzeigeformular hinterlegt.

Aufgrund eines weiteren positiven Covid-19-Falls hat die Stadt Herne eine vorsorgliche Quarantäne für zwei Klassenverbände der Realschule Crange angeordnet. Die Tests der Kontaktpersonen werden nun wie gewohnt veranlasst. Die betroffenen Klassen sind informiert.

10.27 Uhr: Die so genannte 7-Tage-Inzidenz beträgt in Herne nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wie am Vortag 21,1 (Stand: Donnerstag, 0 Uhr). Heißt: In den vergangenen sieben Tagen hat es in Herne auf 100.000 Einwohner 21,1 Neuinfektionen gegeben. Die Stadt liegt damit weiterhin deutlich unter der kritischen Grenze von 35 Fällen. Hintergrund: Kommunen und Kreise, die in NRW eine 7-Tage-Inzidenz von über 35 aufweisen, müssen in NRW mit den zuständigen Landesbehörden konkrete Schritte vereinbaren.

9.32 Uhr: Sechs neue Corona-Fälle meldet die Stadt am Donnerstag. Insgesamt ist bisher in Herne bei 559 Menschen eine Covid-19-Infektion nachgewiesen worden. Davon sind nach Angaben der Stadt 506 Personen bereits wieder genesen. Drei der derzeit 46 infizierten Menschen werden stationär im Krankenhaus behandelt. Sieben an Covid-19 Erkrankte sind bisher in Herne verstorben.

Mittwoch, 30. September

9.30 Uhr: In Herne ist laut Stadt bisher bei 553 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen worden. Das sind seit gestern zehn neue Fälle. Davon sind 502 Personen bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 44 Personen, von denen sich zwei Personen im Krankenhaus befinden. Sieben Personen sind verstorben.

Laut Robert Koch-Institut liegt die so genannte 7-Tage-Inzidenz bei 21,1. (Stand: 30. September, 0 Uhr).

Dienstag, 29. September

9.30 Uhr: Die Stadt teilt die aktuellen Infizierten-Zahlen mit: Seit gestern gibt es vier neue Fälle. Somit ist in Herne bisher bei 543 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen worden. Davon sind 494 Personen bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 42 Personen, von denen sich eine Person im Krankenhaus befindet. Sieben Personen sind verstorben.

Laut Robert Koch-Institut ist die so genannte 7-Tage-Inzidenz wieder etwas gesunken und liegt heute bei 18,5. (Stand: 29. September, 0 Uhr).

Montag, 28. September

17.05 Uhr: Aufgrund eines positiven Covid-19-Falls hat die Stadt Herne eine vorsorgliche Quarantäne für einen Klassenverband der Realschule Crange angeordnet. Die Tests der Kontaktpersonen werden nun wie gewohnt veranlasst und finden am Mittwoch statt. Die betroffene Klasse ist bereits informiert. Ebenfalls positiv getestet wurde ein Schüler eines Oberstufenjahrgangs der Gesamtschule Wanne-Eickel. Aktuell erfolgt hier die Information über die vorsorgliche Quarantäne. Die Tests sind für Donnerstag terminiert.

9.20 Uhr: In Herne ist laut Stadt bisher bei 539 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen worden. Das sind seit Freitag acht neue Fälle. Davon sind 488 Personen bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 44 Personen, von denen sich eine Person im Krankenhaus befindet. Sieben Personen sind verstorben.

Laut Robert Koch-Institut liegt die so genannte 7-Tage-Inzidenz weiterhin bei 23,7. (Stand: 28. September, 0 Uhr).

Sonntag, 27. September

12.55 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Herne weiterhin bei 23,7. Heißt: In den vergangenen sieben Tagen gab es auf 100.000 Einwohner 23,7 Neuinfektionen, so berichtet das Robert-Koch-Institut (Stand: Sonntag, 0 Uhr). Die neuesten aktuellen Zahlen wird die Stadt Herne wieder am Montag veröffentlichen.

Samstag, 26. September

12.25 Uhr: Die so genannte 7-Tage-Inzidenz ist in Herne gestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind in den vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner 23,7 Neuinfektionen gemeldet worden (Stand: Samstag, 0 Uhr). Am Freitag betrug die 7-Tage-Inzidenz 17,3. Die aktuellen Zahlen der Neuinfektionen werden von der Stadt Herne am Samstag und Sonntag nicht gemeldet.

Freitag, 25. September

10.25 Uhr: Laut Stadt ist in Herne bisher bei 531 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen worden. Das sind fünf neue Fälle seit gestern. Davon sind 483 Personen bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 41 Personen, von denen sich eine Person im Krankenhaus befindet. Sieben Personen sind verstorben.

Laut Robert Koch-Institut ist die so genannte 7-Tage-Inzidenz wieder leicht gesunken. Sie liegt bei 17,3 (Stand: 25. September, 0 Uhr).

Donnerstag, 24. September

13.29 Uhr: Laut Robert Koch-Institut ist die so genannte 7-Tage-Inzidenz gleich geblieben. Sie liegt bei 21,7 (Stand: 24. September, 0 Uhr).

9.30 Uhr: Die Stadt meldet die neuen Covid-Zahlen: Bisher ist in Herne bei 526 Menschen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen worden, so die Verwaltung. Das sind sechs mehr als am Tag davor. Davon seien 476 Personen bereits wieder genesen. Aktuell infiziert seien 43 Personen (+ fünf), von denen sich eine Person im Krankenhaus befinde. Sieben Menschen sind verstorben.

Mittwoch, 23. September

13.20 Uhr: Die Testergebnisse der Realschule an der Burg liegen vor: Ein weiterer Schüler habe sich infiziert, teilt die Stadt mit. Auch am Gymnasium Eickel gibt es einen Fall.

Seit gestern gibt es zehn neue Fälle. Laut Stadt ist bisher bei 520 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen worden. Davon sind 475 Personen bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 38 Personen, von denen sich vier Personen im Krankenhaus befinden. Sieben Personen sind verstorben.

Laut Robert Koch-Institut ist die so genannte 7-Tage-Inzidenz weiter gestiegen. Sie liegt bei 21,7 (Stand: 23. September, 0 Uhr).

Dienstag, 22. September

11.22 Uhr: Laut Robert Koch-Institut ist die so genannte 7-Tage-Inzidenz wieder gestiegen. Sie liegt bei 20,5 (Stand: 22. September, 0 Uhr).

9.20 Uhr: In Herne wurde bisher bei 510 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen. Das sind drei mehr als am Vortag. Davon sind 473 Personen bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 30 Personen, von denen sich fünf Personen im Krankenhaus befinden. Sieben Menschen sind verstorben.

Montag, 21. September

17. 45 Uhr: Nun sind in zwei Kitas in Herne Gruppen geschlossen worden. Grund sind Coronafälle. Über 80 Kinder und ihre Erzieher der Kitas Altenhöfener Straße und Lerchenweg müssen in Quarantäne.

17.28 Uhr: Die Stadt meldet einen siebten Todesfall. Eine 75 Jahre alte Frau ist in Folge einer Infektion mit Covid-19 verstorben. Die Frau war bereits seit längerer Zeit in stationärer Behandlung.

11.54 Uhr: Für vier von sieben Gruppen der Kita Altenhöfener Straße in Herne ist eine 14-tägige Quarantäne verhängt worden. Grund sei ein positives Testergebnis eines Kindes, das die Tagesstätte besuche.

11.02 Uhr: Laut Robert Koch-Institut ist die so genannte 7-Tage-Inzidenz unverändert. Sie liegt weiter bei 13,4 (Stand: 21. September, 0 Uhr).

10.20 Uhr: Die Stadt Herne meldet die neuen Covid-Zahlen: Bisher sei bei 507 Menschen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen worden, heißt es. Das sind sieben mehr als am Freitag. Am Wochenende liefert die Stadt Herne keine aktuellen Zahlen. 472 Menschen seien wieder genesen. Aktuell infiziert seien 29 Personen, vier davon seien im Krankenhaus. Sechs Menschen sind gestorben.

Sonntag, 20. September

9.00 Uhr: Dem Robert-Koch-Institut zufolge ist die 7-Tage-Inzidenz in Herne wieder gesunken, auf 13,4 (Stand Sonntag, 20. September, 0 Uhr). Aktuelle Infektionszahlen werden am Wochenende vom Gesundheitsamt nicht gemeldet.

Freitag, 18. September

10.23 Uhr: Laut Robert Koch-Institut steigt die 7-Tage-Inzidenz immer weiter an. Sie liegt nun bei 17,9 (Stand: 18. September, 0 Uhr).

9.08 Uhr: Die Stadt Herne meldet acht neue Covid-19-Fälle. Damit wurde in Herne bisher bei 500 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen. Davon sind 466 Personen bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 28 Personen, von denen sich vier Personen im Krankenhaus befinden. Sechs Personen sind verstorben.

Donnerstag, 17. September

17.00 Uhr: Die Stadt Herne meldet weitere Coronafälle an Schulen.

So sei auf Grund eines positiven Covid-19-Falls am Mulvany-Berufskolleg eine vorsorgliche Quarantäne für einen Klassenverband angeordnet worden. Die Tests der Kontaktpersonen würden nun wie gewohnt veranlasst.

Ebenfalls positiv getestet worden sei ein Kind, das die Realschule an der Burg besucht. Auch dort werde der Fachbereich Gesundheitsmanagement das übliche Verfahren anwenden. Bis zum Erhalt der Ergebnisse bleiben die Kontaktpersonen zuhause. Über den weiteren Verlauf werde nach Vorlage der Ergebnisse entschieden.

10.49 Uhr: Laut Robert Koch-Institut steigt die 7-Tage-Inzidenz weiter leicht an und liegt jetzt bei 14,7 (Stand: 17. September, 0 Uhr).

9.45 Uhr: Die Stadt meldet die neuen Covid-19-Zahlen: Demnach ist in Herne bisher bei 492 Menschen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen worden – bei drei mehr als gestern. Davon seien 463 Menschen wieder genesen. Aktuell infiziert sind demnach 23 Personen (plus zwei gegenüber gestern), von denen sich vier Personen im Krankenhaus befänden. Sechs Menschen sind verstorben.

Mittwoch, 16. September

10.05 Uhr: Laut Robert Koch-Institut ist die 7-Tage-Inzidenz wieder leicht gestiegen und liegt jetzt bei 12,2 (Stand: 16. September, 0 Uhr).

9.50 Uhr: In Herne ist laut Stadt bisher bei 489 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen worden. Davon sind 462 Personen bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 21 Personen, von denen sich vier Personen im Krankenhaus befinden. Sechs Personen sind verstorben.

Aufgrund eines positiven Covid-19-Falls bei einem Kind aus einer Klasse des Pestalozzi-Gymnasiums hat die Stadt Herne eine vorsorgliche Quarantäne für den Klassenverband angeordnet.

Dienstag, 15. September

9.06 Uhr: Seit gestern ist kein neuer Corona-Fall hinzugekommen. Wie die Stadt mitteilt, ist somit in Herne bisher bei 488 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen worden. Davon sind 459 Personen bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 23 Personen, von denen sich sechs Personen im Krankenhaus befinden. Sechs Personen sind verstorben.

Laut Robert Koch-Institut ist die 7-Tage-Inzidenz leicht gesunken und liegt jetzt bei 10,9 (Stand: 15. September, 0 Uhr).

Montag, 14. September

12.45 Uhr: Die Straßenbahn Herne – Castrop-Rauxel GmbH (HCR) ermöglicht ihren Fahrgästen ab Dienstag, 15. September, in 19 Bussen wieder den Einstieg an den Vordertüren und damit auch den Ticketerwerb. Auf Grund der Corona-Pandemie sperrte die HCR seit März 2020 in allen Bussen den Vordereinstieg , Sitzplatzbereiche und setzten den Ticketvertrieb in den Fahrzeugen aus.

Voraussetzung für eine Öffnung des Vordereinstiegs mit Ticketvertrieb sei der Einbau einer zertifizierten Trennscheibe vor dem Arbeitsplatz der Fahrer. Die HCR habe jetzt die Einrichtung der ersten 19 Trennscheiben abgeschlossen und diese Busse mit gelben Aufklebern an den Türseiten gekennzeichnet, teilt das Unternehmen mit. In den nächsten Wochen erfolge die Ausrüstung der übrigen 50 Linienbusse mit individuellen Scheiben für die unterschiedlichen Fahrzeugmarken und Typenausführungen.

HCR-Geschäftsführer Karsten Krüger: „Durch die schrittweise Öffnung des Vordereinstiegs erhöhen wir sukzessive wieder die Platzkapazitäten in unseren Fahrzeugen auf das Normalmaß.“

Für alle Fahrgäste sei auch weiterhin der Ein- und Ausstieg an den anderen Türen möglich. Die HCR verzichte auf einen kontrollierten Vordereinstieg. Der Verkauf von Fahrscheinen erfolge auf rund 30 Prozent der Busflotte. Um nicht vergeblich auf ein umgerüstetes Fahrzeug zu warten, empfiehlt die HCR weiterhin den Ticketerwerb vor Fahrtantritt. Neben dem Kauf von elektronischen Tickets über die App HandyTicket Deutschland sind Fahrscheine über die HCR-Kunden-Center, Vorverkaufsstellen und Ticketautomaten erhältlich. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gilt unverändert in allen Bussen, an Haltestellen und im Kunden Center.

10.56 Uhr: Über das Wochenende sind drei weitere Corona-Fälle in Herne hinzugekommen. Somit ist laut Stadt bisher bei 488 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen worden. Davon sind 457 Personen bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 25 Personen, von denen sich vier Personen im Krankenhaus befinden. Sechs Personen sind verstorben.

Laut Robert Koch-Institut liegt die 7-Tage-Inzidenz wie schon am Sonntag weiterhin bei 13,4 (Stand: 14. September, 0 Uhr).

Sonntag, 13. September

17.50 Uhr: Laut Robert Koch-Institut ist die 7-Tage-Inzidenz in Herne leicht gestiegen. Am Sonntag liegt sie bei 13,4. (Stand 0 Uhr). Die Stadt teilt am Wochenende keine aktuellen Infizierten-Zahlen mit.

Freitag, 11. September

9.15 Uhr: Seit gestern sind in Herne sechs neue Infektionsfälle hinzugekommen. Laut Stadt ist bisher insgesamt bei 485 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen worden. Davon sind 453 Personen bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 26 Personen, von denen sich drei Personen im Krankenhaus befinden. Sechs Personen sind verstorben.

Laut Robert-Koch-Institut liegt die 7-Tage-Inzidenz jetzt bei 11,5.

Donnerstag, 10. September

9.15 Uhr: In Herne ist laut Stadt bisher bei 479 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen worden. Das sind drei neue Fälle seit gestern. Davon sind 451 Personen bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 22 Personen, von denen sich zwei Personen im Krankenhaus befinden. Sechs Personen sind verstorben.

Laut Robert-Koch-Institut liegt die 7-Tage-Inzidenz jetzt bei 10,2.

Mittwoch, 9. September

10.00 Uhr: Seit gestern ist in Herne ein weiterer Infektionsfall dazu gekommen. Es sind jetzt 476 Personen insgesamt, bei denen eine Infektion nachgewiesen wurde. Davon sind 450 bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 20 Personen, von denen sich zwei im Krankenhaus befinden. Sechs Personen sind verstorben. Laut Robert-Koch-Institut liegt die 7-Tage-Inzidenz jetzt bei 11,5.

Im Zuge der Ermittlungen in der Kindertagesstätte an der Plutostraße ist bei einer erwachsenen Kontaktperson aus einer Nachbarstadt Covid-19 nachgewiesen worden. Die betroffenen Kinder, deren Erziehungsberechtigte und Mitarbeitende der Kita wurden bereits informiert und verbleiben bei Kontakten zu dieser Person vorsorglich in Quarantäne. Abstriche bei den Kindern und Herner Mitarbeitenden waren – wie bereits gemeldet – negativ.

Dienstag, 8. September

10.30 Uhr: Die Stadt teilt die aktuellen Infizierten-Zahlen mit: In Herne ist bisher bei 475 Personen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen worden. Das sind sechs neue Fälle seit gestern. Davon sind 449 bereits wieder genesen. Aktuell infiziert sind 20 Personen, von denen sich zwei im Krankenhaus befinden. Sechs Personen sind verstorben.

Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstag für Herne eine 7-Tage-Inzidenz von 10,9.

13 Uhr: Die Wewole-Stiftung sagt ihren beliebten Adventsmarkt in Horsthausen ab. Er sollte am 20./21. November auf dem Gelände der Gärtnerei an der Horsthauser/Nordstraße stattfinden. Die Corona-Abstandsregeln machten dies aber unmöglich, so die Veranstalter, die den Markt nicht für einen kleinen Personenkreis begrenzen wollen.

Montag, 7. September

13.00 Uhr: Ein Kind der Grundschule Südschule ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das . Wie üblich sei für die betreffende Klasse eine vorsorgliche Quarantäne verhängt worden. Die Abstriche würden zügig erfolgen. Sämtliche Abstriche von Kindern der Kita an der Plutostraße und einer 8. Klasse der Gesamtschule Mont Cenis aus der waren negativ.

In Herne sind laut Stadt bislang insgesamt 469 Infektionen mit Covid-19 zu verzeichnen. Das sind drei mehr als zum Ende der vergangenen Woche. 25 Personen gelten aktuell als infiziert. Das RKI meldet für Herne eine 7-Tage-Inzidenz von 10,2.

Coronavirus in Herne: Das ist in den vergangenen Wochen passiert

Schulstart mit Mundschutz, viele Neuinfektionen und neue Verordnungen – was sich in den vergangenen Wochen zum Coronavirus in Herne getan hat – hier geht’s zum Überblick: