Herne. Die internationale Jonglage-Compagnie aus Berlin zeigt nach zweiwöchiger Residenz bei Flottmann am Freitag „Dodai“ in Herne als Uraufführung.

Herne: Critical-Mess lässt bei Flottmann 100 Bälle tanzen

Seit einer guten Woche proben sie täglich in den Flottmann-Hallen: Das Jonglage-Kollektiv Critical-Mess aus Berlin hat sich die Herner Hallen ausgesucht, um dort der Produktion „Dodai“ den letzten Schliff zu geben. Der Titel Dodai ist ein Neologismus aus dem italienischen „do” („ich gebe“) und „dai” („du gibst“).

Sieben Künstler aus sechs Nationen

„Eine Gruppe kann mehr sein als die Summe ihrer Teile“, erklärt das international besetzte Kollektiv Critical-Mess, das sich als „Körper mit 14 Armen“ versteht. Sieben Künstler aus sechs Nationen lassen ihre Körper und 100 Bälle sprechen und entführen den Zuschauer „in seine eigenen imaginären Räume“.

Die Uraufführung beginnt am Freitag, 31. Januar, um 20 Uhr in den Flottmann-Hallen, eine weitere Aufführung folgt am Samstag, 1. Januar, 20 Uhr. Die Jongliercompagnie wurde 2015 vom Berliner Jongleur und Tänzer Stefan Sing gegründet mit der Absicht, das Jonglieren aus der klassischen Zirkus-Ecke zu holen und es in einen breiteren künstlerischen Kontext zu stellen.

Tickets kosten im Vorverkauf 14/10 Euro, Zuschauer bis 17 Jahre 6 Euro (plus Gebühren). Karten an der Abendkasse : 18/14 Euro, bis 17 Jahre 10 Euro.