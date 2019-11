Herne: Demo gegen Ponyreiten auf Cranger Weihnachtszauber

Herne. Tierrechtsaktivisten machen mobil: Beim Cranger Weihnachtszauber in Herne demonstrierten Tierfreunde gegen das Ponyreiten. So lief die Demo.

Der Cranger Weihnachtszauber ist nun Ziel von Tierrechtsaktivisten: Am Samstag fand in Herne die erste Demo gegen die Ponyreitbahn auf dem Cranger Kirmesgelände statt. Mit Plakaten und Flugblättern forderten die Demonstranten ein Aus für das Ponyreiten. Für Sonntag ist die nächste Demo angekündigt – es soll nicht die letzte sein.

„Kaisers Reitbahn“ ist Aktivisten seit Jahren ein Dorn im Auge, auch in Herne hat sie einen Proteststurm ausgelöst. In dem Fahrgeschäft auf dem Cranger Weihnachtszauber laufen 14 Ponys und ein Esel abwechselnd über eine Strecke von 35 Metern durch ein Oval, auf dem Rücken tragen sie Kinder, die vier Euro für zehn Runden zahlen. Für diesem Samstag organisierte die Tierrechtsaktivistin Adrienne Kneis die erste von bislang fünf angemeldeten Demos; die anderen führt das Peta-Streetteam durch, los geht’s am Sonntag um 14 Uhr.

Aktivisten demonstrierten auf dem Cranger Weihnachtszauber in Herne

In der Kritik von Tierrechtsaktivisten: „Kaisers Reitbahn“ auf dem Cranger Weihnachtszauber. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Mit 20 Mitstreitern kamen die Aktivisten um Adrienne Kneis gegen 13 Uhr auf den Weihnachtszauber. Sie protestierten mit Plakaten gegen das Ponyreiten, verteilten Flugblätter und sprachen mit Besuchern. Dabei wurde manch’ leidenschaftliche Diskussion geführt; Tumulte gab es aber nicht.

„Ponyreiten ist Tierausbeutung“, betonte die Tierrechtsaktivistin Kneis. Egal ob Ponys nun im Kreis oder im Oval laufen: Die Tiere hätten auf Veranstaltungen wie dem Weihnachtszauber oder Kirmessen nichts zu suchen. Das Fahrgeschäft sei winzig klein, die Ponys müssten stundenlang hintereinander her trotten, seien Lärm und Trubel ausgesetzt, eingespannt und müssten unentwegt Kinder tragen. „Das ist keine Umgebung für ein Tier, nicht artgerecht und auch nicht mehr zeitgemäß“, stellte die 43-Jährige klar. Schausteller Stefan Kaiser fordert sie auf, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen: „Er nutzt die Tiere zu Unterhaltungszwecken aus.“

Mit der Demo wollten die Tierrechtsaktivisten Besucher des Weihnachtszaubers wachrütteln und dafür werben, dass sie ihre Kinder nicht auf das Fahrgeschäft lassen. Wenn es keine Nachfrage für Ponyreiten mehr gebe, erledige sich das Problem von allein, sagt Adrienne Kneis. Die Krefelderin ist Beamtin und als Ermittlerin für Sozialbetrug in einer Kommune tätig; privat kämpft sie seit Jahren deutschlandweit unter anderem gegen Tiere in Fahrgeschäften.