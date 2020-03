Herne: Deutsche Bahn räumt Kampfmittel in Herne-Baukau

In Herne werden am Wochenende Kampfmittel beseitigt.

Herne. In den Nächten vom 27. und 28. März führt die Deutsche Bahn die Arbeiten durch. Einschränkungen für den Personenverkehr bestehen nicht.

Im Zusammenhang mit der Erneuerung einer Eisenbahnüberführung in Herne-Baukau seien nächtliche Kampfmittelsondierungen erforderlich, teilt die Deutsche Bahn mit. Die Arbeiten finden am 27. und 28. März sowie am 3. und 5. April jeweils in der Zeit von 22 bis 6 Uhr statt.

Laut DB seien die Eisenbahnstrecken zwischen Wanne-Eickel Hbf und Herne betroffen, die die A 43 kreuzen. Die zu erneuernde Eisenbahnüberführung befindet sich im Herner Stadtgebiet, westlich des Stadtteils Herne-Mitte und südlich des Autobahnkreuzes Herne (A42 / A43).

Schienenpersonenverkehr ist nicht betroffen

Eine Ausnahmegenehmigung der Stadt Herne liege vor. Anwohner in der Nähe der Baustelle würden rechtzeitig informiert. Einschränkungen für den Schienenpersonenverkehr bestünden laut DB nicht.

Trotz des Einsatzes moderner Arbeitsgeräte sei Baulärm nicht zu vermeiden. Die Deutsche Bahn werde den Baulärm auf das unbedingt notwendige Maß beschränken und bittet die Anwohner um Verständnis für die mit den Arbeiten verbundenen Unannehmlichkeiten.