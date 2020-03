Kindertagesstätten und Schulen geschlossen, Freizeitaktivitäten verboten, strenge Reglementierungen für Gastronomiebetriebe - das öffentliche Leben wird angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus immer stärker eingeschränkt. Doch Herne ist - noch - weit davon entfernt eine Geisterstadt zu sein. Die WAZ hat sich umgeschaut.

Krise? Welche Krise? Wenn wir nicht alle wüssten, dass sich der Globus in einer Ausnahmesituation befindet, man hätte den Eindruck bekommen können, dass alles ganz normal läuft. Schon am Sonntag strömten die Menschen ins Freie, spielten Minigolf im Funpark Eickel oder schauten sich die Tiere in den Minizoos an.

Tische und Stühle im Freien sind gut besetzt

Auch am Montag wirkt in beiden Innenstädten auf den ersten Blick alles wie Normalbetrieb. Alle Geschäfte sind geöffnet, auf dem Robert-Brauner-Platz sind die Stühle und Tische der Außengastronomie gut gefüllt. Nach Wochen mit Regen streben die Menschen jetzt ins Freie und an die Sonne. Mindestabstand? Manche Gäste scheinen kein Problem damit zu haben, dass der Mindestabstand zwischen zwei Tischen die 2-Meter-Grenze sichtbar unterschreitet. Und wo sind all die Atemschutzmasken hin? In der Stadt sieht man sie jedenfalls nicht. Der Betrieb auf der Baustelle der Neuen Höfe läuft deutlich hörbar weiter.

Doch bei näherem Hinsehen offenbaren sich selbstverständlich Hinweise auf die Ausnahmesituation. In Wanne gibt es ganz offensichtlich wieder Toilettenpapier. Jedenfalls laufen auffällig viele Menschen mit mindestens einem Paket über die Hauptstraße. In Herne hatte das Geschäft „Lecker Lecker“ am Freitag einen Zettel am Schaufenster kleben mit dem handgeschriebenen Hinweis: „Wir haben Toilettenpapier.“ Am Montag verkauft ein Mitarbeiter die Pakete aus einem Korb vor dem Laden. Am späten Vormittag sind sie weg.

Apotheken öffnen mit einem Notbetrieb

Die Ruhr-Apotheke und die Paracelsus-Apotheke öffnen seit Montag mit einem Notbetrieb. Es seien maximal fünf Mitarbeiter hinter der Theke, erzählt Apotheker Robert Sibbel, aber es dürften auch nicht mehr als fünf Kunden gleichzeitig in die Apotheke. Dafür hat Sibbel extra ein Leitsystem entwickelt. So zeigen Markierungen auf dem Boden, wo man warten muss, um einen Mindestabstand zu anderen Menschen einzuhalten. Zusätzlich hat Sibbel Plexiglasabtrennungen bauen lassen, um Kunden und Mitarbeitern vor gegenseitiger Ansteckung zu schützen. In Kürze werden Plakate auch in türkischer und arabischer Sprache die neue Verhaltensregeln erläutern.

Stadtbibliothek: Nur zehn Besucher gleichzeitig

Er stehe auch in Kontakt zu den anderen Kollegen (was bei dem ansonsten lebendigen Wettbewerb nicht die Regel ist), und man sei sich einig, dass man den Versorgungsauftrag sehr ernst nehme. Es könne aber in diesen Zeiten vorkommen, dass Beratung und Service nicht wie üblich möglich ist.

Als eine der wenigen Institutionen hat die Stadtbibliothek noch geöffnet. Die Regeln: Nur zehn Besucher dürfen sich gleichzeitig in den Räumen aufhalten, zuvor müssen sie ihre Daten in eine Liste eintragen. Abgabe und Ausleihe sind möglich, langes Schmökern, zum Beispiel in Zeitungen, nicht. Leiterin Ingrid von der Weppen kontrolliert persönlich am Eingang. Gar nicht einfach, wenn ein kleines Mädchen, das die Regeln noch nicht kennen kann, einfach durchläuft...

In der Innenstadt ist am Mittag Patrick Wronowski gemeinsam mit einer Kollegin vom Ordnungsamt unterwegs, um Gastronomiebetrieben die verschärften Maßnahmen mitzuteilen: Registrierung der Kontaktdaten der Besucher, Reglementierung der Besucherzahl, Mindestabstand, Hygienehinweise. Mehrere hundert Betriebe in der Stadt müssen informiert werden, das Verständnis für die Maßnahmen sei sehr groß, so Wronowski. Die Frage ist, wie lange diese Regeln Bestand haben.

Hausarzt spürt Verunsicherung, aber keine Panik

Dass die Menschen verunsichert sind, berichtet Roman Voß aus seiner Praxis am Solbad. Gerade nachdem der Fall bekannt geworden war, der zum nahen Gymnasium Eickel einen Bezug hat, seien viele Anrufe von besorgten Eltern gekommen. Was er in den vergangenen Tagen festgestellt hat: Ältere und chronisch Kranke würden Termine absagen, wer grippeähnliche Symptome hat, melde sich per Telefon, sie alle müsse er im Laufe des Tages zurückrufen. Und: Viele ließen sich noch gegen Grippe und Pneumokokken impfen. In all der Unsicherheit bleibt noch ein wenig Platz für hintersinnigen Humor. In einem der Behandlungsräume steht eine Flasche Corona-Bier.