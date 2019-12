Nach einem Unfall auf der A 42 mussten vier Menschen in Krankenhäuser gebracht werden.

Herne. Ein 36-Jähriger hat auf der A 42 zwischen Castrop und Herne die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Drei Menschen wurden schwer verletzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herne: Drei Schwerverletzte nach Unfall auf regennasser A 42

Bei einem Unfall auf der A 42 hat ein Niederländer am frühen Sonntagabend die Kontrolle über seinen Jaguar verloren und ist in eine Betonschutzwand gefahren. Vier Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 36-Jährige mit drei weiteren Insassen auf der A 42 in Richtung Duisburg, als er zwischen den Anschlussstellen Castrop-Rauxel Bladenhorst und Herne-Börnig auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Jaguar brach nach links aus, kollidierte mit einer Betonschutzwand und drehte sich um die eigene Achse. Anschließend kam der beschädigte Pkw quer zur Fahrtrichtung zum Stehen.

Autobahn in Fahrtrichtung Duisburg zwei Stunden gesperrt

Der 36-Jährige, seine 41-jährige Beifahrerin und ein 11-Jähriger verletzten sich schwer, ein 36-jähriger leicht. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme, der Bergung der Verletzten und dem Abtransport des Jaguars blieb die A 42 in Richtung Duisburg zunächst für knapp zwei Stunden gesperrt; anschließend wurde der Verkehr über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.