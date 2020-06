Herne: Drei Verletzte nach Unfall zwischen Pkw und Bahn

Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Herner Krankenhäuser.

Herne. Bei einem Unfall zwischen zwei Pkw und einer Straßenbahn in Herne sind drei Menschen verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Auf der Hauptstraße in Herne-Wanne ist es am Sonntagabend, 21. Juni, zu einem Zusammenstoß zweier Pkw mit einer Straßenbahn gekommen. Dabei wurden laut Feuerwehr die Fahrer der Pkw jeweils leicht verletzt. Der Rettungsdienst der Feuerwehr Herne transportierte sie in Herner Krankenhäuser.

Die Fahrgäste der Straßenbahn kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr Herne war mit zwölf Kräften der Berufsfeuerwehr sowie mehreren Rettungswagen und Notärzten vor Ort.

