Herne: Ein genussvoller Abend rund um Bier im Revier

Herne. Bier hat im Ruhrgebiet Tradition. Bei einem kühlen Blonden konnten Bierfreunde in der Kulturbrauerei Hülsmann in Herne mehr darüber erfahren.

Die Bierkultur im Ruhrgebiet hat eine lange Tradition. Sie zieht einen roten Faden durch die Entwicklungsgeschichte des einstigen Schmelztiegels, in dessen Gegenwart stillgelegte Fördertürme als stumme Zeitzeugen an Aufstieg und Niedergang erinnern. Diesen Faden aufzuzeigen, hat sich Carsten Westheide zur Aufgabe gemacht und am Freitag in der ehemaligen Hülsmann-Brauerei wohl den idealen Ort für seinen Vortrag mit dem bezeichnenden Titel „Bier im Revier“ gefunden.

Rund 30 Bierfreunde hören zu und schlürfen ausgewähltes Braugut, dessen Geschichten in knappen Sätzen auf die Leinwand zwischen den beiden riesigen Sudkesseln geworfen werden, die wie zwei betagte Herren der eigenen Geschichte lauschen. Diese beginnt im Mittelalter, genau genommen im Jahr 1293, als der Grafenkönig Adolf von Nassau das Braurecht in Dortmund erhielt.

Bier brachte die Mönche durch die Fastenzeit

Was für heutige Standards wohl eher grausig schmeckte, entwickelte sich im deutsch-römischen Reich bei der Bevölkerung schnell zur willkommenen Abwechslung von verunreinigtem Wasser und brachte später auch Mönche klaglos durch die Fastenzeit. In der Zeitgeschichte angekommen wurde das Brauen von Bier zu einem wichtigen Wirtschaftszweig im Pott, der den Kumpels ihren Durst löschte und nach getaner Arbeit unter Tage mit ordentlich Kalorien versorgte.

„Ist die schwere Schicht geschafft, gibt ein Bier dir wieder neue Kraft“, heißt es da etwa in einem Werbeslogan aus den 50er Jahren, der illustriert von Archivbildern manch einen der Gäste zum Schmunzeln bringt.

Überhaupt ist die Stimmung fröhlich ausgelassen, so dass Carsten Westheide gegen Ende der ersten Halbzeit hier und da etwas die Stimme erheben muss. Bier lockert bekanntermaßen die Zunge, zu einem Besäufnis jedoch sei es in den fünf Jahren, in denen er über Bier referiert und ausschenkt noch nicht gekommen: „Es soll ja schließlich ein Genuss sein, zudem sind einige Biere mit zehn Euro pro Flasche recht teuer“, so Westheide, der eigentlich als Reiseveranstalter arbeitet und von Touristengruppen immer wieder nach den örtlichen Bieren gefragt wurde.

Junge Generation setzt auf Craft-Biere

Carsten Westheide führte mit viel Wissenswertem durch den Abend. Foto: Klaus Pollkläsener / FFS

„Bier ist in solchen Reisegruppen immer ein Thema und so habe ich damals angefangen, mich in das Thema einzuarbeiten und Kontakt zu den jeweiligen Brauereien aufzunehmen.“ Die Biere nämlich beziehe er direkt vom Hersteller und so ergäbe sich auch das ein oder andere Gespräch, dessen Informationen mit in seine Vorträge einfließen.

Wie es schließlich um die Gegenwart und Zukunft bestellt ist, ist Teil der zweiten Hälfte und nimmt mit der Auseinandersetzung von Craft- Bieren direkten Bezug zur aktuellen Entwicklung einer jungen Generation von Brauern, die sich vom traditionellen Reinheitsgebot lösen und ihrem Schaffensdrang freien Lauf geben. Doch vorher gibt es lecker Currywurst mit frischem Brot und dazu natürlich ein frisch gezapftes aus dem Hahn. Prost.