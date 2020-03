Herne: Einbruch in Wanner Parfümerie - Polizei sucht Zeugen

Herne. In Wanne-Eickel ist ein Tätertrio am Mittwoch in eine Parfümerie eingebrochen und hat Parfüms gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Drei Einbrecher sind in eine Parfümerie in Wanne-Eickel eingedrungen und haben Parfüms gestohlen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Laut Polizei hat sich der Vorfall am Mittwochabend, 25. März, ereignet. Gegen 23 Uhr schlug das Tätertrio nach Zeugenaussagen die Glastür der Parfümerie Pieper an der Hauptstraße 249 in der Wanner Innenstadt ein und durchsuchte die Verkaufsräume. Mit ihrer Beute - einer bislang nicht ermittelten Zahl an Parfüms - flüchteten die Täter in Richtung Pastoratsstraße, teilt die Polizei mit.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 bittet unter den Rufnummern 02323 / 950 8510 oder -4441 um Hinweise.