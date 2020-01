Herne. Akkus von E-Auto der Deutschen Post explodieren bei Brand. Feuerwehr kann ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarte Hauptpost verhindern.

Herne: Elektro-Auto der Deutschen Post brennt komplett aus

Ein an der Hauptpost in Herne geparktes Elektro-Auto ist komplett ausgebrannt. Ersten Erkenntnissen nach geht die Polizei von einem technischen Defekt an dem Kastenwagen aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Allerdings wurde auch das angrenzende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.

Feuerwehr und Polizei waren in der Nacht zu Donnerstag gegen 1.30 Uhr alarmiert worden. Da stand das im Innenhof der Hauptpost abgestellte Fahrzeug schon lichterloh in Flammen. Da das E-Auto sehr nah am Gebäude abgestellt war, zerbarsten durch die starke Hitzeentwicklung auch die angrenzenden Fensterscheiben. Außen liegende Kabel an der Hauptpost fingen Feuer. Wohl weil Rauch durch die Fenster ins Gebäude gezogen war, wurde auch dort ein Brandalarm ausgelöst.

Laut Polizei waren durch den Brand die Akkus des Elektrofahrzeugs explodiert. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Verletzte gab es nicht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (red)