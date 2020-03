Herne: Feuerwehr löscht Brand in Zwischendecke eines Hauses

Herne. Die Feuerwehr ist zu zwei Einsätzen ausgerückt. Im Uhlenbruch brannte es in einem Dachstuhl, an der Schulstraße war Essen angebrannt.

Zu zwei Einsätzen ist die Feuerwehr am Montag in Herne ausgerückt. Gegen 14 Uhr wurden die Einsatzkräfte über einen Brand in einem Dachstuhl an der Straße Im Uhlenbruch informiert. Gegen 16 Uhr rückte sie an die Schulstraße nach Herne-Mitte aus.

Im Uhlenbruch stellte die Feuerwehr nach eigenen Angaben fest, dass es vermutlich durch Dacharbeiten zu einem Schwelbrand in einer Zwischendecke gekommen war. Der Rauch zog bis in den Treppenraum. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und entlüfteten den Treppenraum. „Durch die schnelle Alarmierung der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden“, sagte ein Feuerwehr-Sprecher.

Gegen 16.45 wurde dann am Montag ein Rauchmelder in einer Wohnung an der Schulstraße ausgelöst. Als die Feuerwehr eintraf, fanden die Einsatzkräfte, die unter Atemschutz in die Wohnung gingen, angebranntes Essen auf dem Herd. „Wieder einmal hat ein Rauchmelder Schlimmeres verhindert“, heißt es.