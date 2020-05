Herne: Feuerwehreinsatz - Küken aus Wassergraben gerettet

Herne. Küken in Not: Weil die Jungtiere in Herne nicht mehr aus einem Wassergraben herausfanden, riefen Passanten die Feuerwehr. Die rückte sofort aus.

Gegen 21 Uhr amd Freitagaben haben Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr in Herne sechs Küken gemeldet, die in einem Wassergraben an der Holsterhauser Straße in Holsterhausen schwimmen. Sie könnten sich wegen der steilen Betoneinfassung nicht mehr an Land retten, hieß es.

Die Feuerwehr rückte aus, beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Passanten bereits vier der Tiere gerettet, teilte die Feuerwehr mit; zwei Küken seien leider bereits tot gewesen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten die kleinen Vögel in eine sicherere Umgebung im Umfeld der Einsatzstelle, wo sie von dem Muttertier gefunden werden konnten.