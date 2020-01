Herne. Ein Unbekannter hat einer Frau am Hölkeskampring eine Tasche entrissen. Mit dieser Beschreibung hofft die Polizei, den Täter zu finden.

Herne: Frau die Tasche entrissen – Polizei sucht Täter

Die Polizei sucht Zeugen für einen Straßenraub. Wie die Polizei mitteilt, war eine 65-jährige Hernerin am Sonntag gegen 10.30 Uhr in einer Parkanlage am Hölkeskampring auf der Grenze Herne-Mitte/Herne-Süd unterwegs. Dort kam ihr ein unbekannter Mann entgegen, der ihr im Vorbeigehen gewaltsam eine Tasche aus der Hand riss. Dann flüchtete er in Richtung Düngelstraße.

Der Kriminelle ist laut Polizei etwa 1,75 Meter groß, 18 bis 23 Jahre alt, er hat eine schlanke Figur und dunkelblonde kurze Haare. Bekleidet war er demnach mit einem schwarzen T-Shirt, einer grauen Hose und schwarzen Schuhen. Das Herner Kriminalkommissariat bittet unter der Rufnummer 0234/909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.