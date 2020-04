Herne: Frau nach Feuer in Wohnhaus ins Krankenhaus gebracht

Am Sonntagmorgen hat es in Wanne-Eickel gebrannt.

Herne. Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus auf der Hordeler Straße ist eine Bewohnerin verletzt worden. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Leitstelle der Feuerwehr Herne ist am Sonntag gegen 9 Uhr ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhauses an der Hordeler Straße in Wanne-Eickel gemeldet worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, alarmierte die Leitstelle ihren Löschzug 2 der Berufsfeuerwehr sowie den Löschzug Röhlinghausen der Freiwilligen Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte quoll bereits Rauch aus der Wohnung, der Treppenraum war ab dem ersten Obergeschoss ebenfalls verqualmt. Das Feuer konnte schnell durch einen Trupp unter Atemschutz abgelöscht und auf die Küche begrenzt werden. Die anschließende Entrauchung der angrenzenden Wohnungen sowie des Treppenraumes gestaltete sich aber zeitaufwendig.

Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist aktuell nicht bewohnbar, alle anderen Wohnungen konnten nach Abschluss des Einsatzes von den Mietern wieder genutzt werden. Die Bewohnerin der Brandwohnung wurde vom Rettungsdienst in ein Herner Krankenhaus gebracht.