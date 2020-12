Corona-Pandemie Herne: Graf Hottes CD ist "Rettungsanker" in der Coronakrise

Herne "Graf Gotte" aus Wanne-Eickel präsentiert eine neue CD. Mit "Likes" will er sein Seepferdchen-Projekt in der Corona-Krise stützen.

Der Wanne-Eickeler Sänger "Graf Hotte" alias Horst Schröder hat eine neue CD veröffentlicht. Grund ist die Corona-Pandemie: „In diesem Jahr wurden alle Mondritter-Aktivitäten abgesagt, und auch alle meine Konzerte fanden nicht statt“, erzählt Schröder. Bei den vielen Events sammeln er und die anderen Mitglieder der dringend benötigte Gelder für ihre vielen sozialen Projekte. Ohne diese Aktionen fehlten wichtige Spendeneinnahmen, deshalb sei eine Alternative nötig gewesen. Die Idee mit der CD war geboren.

Am kostenintensivsten sei die „Seepferdchen-Aktion“ der Mondritter: „Schulen und Kitas in Herne und Wanne-Eickel können eine Mitgliedschaft bei der DLRG eingehen, wir übernehmen die Mitgliedsbeiträge, und die Kinder können dann 50 Prozent vergünstigt an einem Schwimmkurs teilnehmen. Bis zum Seepferdchen-Abzeichen.“ Bereits mehr als 1000 Kinder hätten die Mondritter mit dieser Aktion ins Wasser gebracht.

Ein Album mit Songs, die Graf Hotte liebt

Die Idee, nun eine CD zu veröffentlichen, sei "als Rettungsanker" entstanden, "damit eben diese Aktion nicht aus finanziellen Gründen beendet werden muss“. Volle 100 Prozent der Album-Einnahmen seien für die Seepferdchen-Kids eingeplant. Möglich ist das, weil auch die Druck- und Cover-Kosten der CD durch die Mondritter finanziert worden seien: „Ich habe dann noch die Studiokosten übernommen.“

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Er habe schon länger die Idee gehabt, ein Album mit Coversongs zu veröffentlichen, die ihm persönlich viel bedeuteten – weniger mit Hits, die sich Besucher auf seinen Konzerten wünschten –, „aber natürlich sind auch die auf dem Album“, so der 58-jährige Wanne-Eickeler Lokalmatador. Er sei immer mal wieder im Studio gewesen. „Es war aber klar, dass ich für die CD keine eigenen Lieder beisteuere, ich spiele ja auch kein Instrument und schreibe nur wenige Lieder selbst. Und wenn, dann eher im Hardrock-Bereich.“ Schröder stolz: „Mit dem Ergebnis bin ich so aber auch mehr als glücklich!“

Auch ein paar Balladen sind dabei

Die Musik auf dem Album „Likes“ spannt mit 13 Liedern einen weiten Bogen durch die Genres, sechs Monate hätten die Aufnahmen in etwa gedauert. „Es geht einmal quer durch den Garten: ein wenig Pop, ganz viel Rock bis hin zu Oldies.“ Seine Lieblingslieder auf der CD seien "Catch the Rainbow" und „Theme for Imaginary Western". Auch ein paar Balladen finden sich auf dem Album, beispielsweise „Run“, das besonders durch Sängerin Leona Lewis bekannt wurde. Schröder gelingt es, dem Stück mit seiner Reibeisenstimme einen eigenen, coolen Stempel aufzudrücken.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.

Zwischendurch sind für Schröder eher unübliche Musikinstrumente zu hören, wie Klavier und Streicher. Insgesamt ist das Album sehr rockig geworden, eben so, wie man es von ihm erwartet. Zunächst habe er 500 CDs pressen lassen: „Viele laden heutzutage ihre Musik ja eher herunter, deshalb die vorsichtige Schätzung der Nachfrage.“

Erneute Zusammenarbeit mit den „Good Vibrations“

Bisher, so Schröder, habe er Musik meist mit Band oder im Auftrag herausgebracht, abgesehen von der Weihnachts-CD sei es nun das erste Album, das er als Graf Hotte veröffentliche. Viel bedeute ihm dabei, dass alle mitwirkenden Musiker - auch seine ehemalige Band, die „Good Vibrations“ - sich ehrenamtlich bei den Aufnahmen engagierten: "Alle haben mitgemacht, für die Seepferdchen-Kids“, freut er sich.

>>> Horst Schröders CD "Likes" gibt's während des Lockdowns in „Die Currywurst“ auf der Heidstraße oder bei „Regines Futterkiste“ auf der Unser-Fritz-Straße. Nach dem Lockdown ist sie erhältlich auch bei „Herzenswunsch-Tattoo“ (Hauptstraße 153), „Alte Drogerie Meinken“ (Hauptstraße 414), „Das Fritzchen - Gleiscafé“ (Unser-Fritz-Straße 108), „Das Pott-Pourri-Nählädchen" (Bickernstraße 61) und „Shirts & Style“ (Hauptstraße 161). Später ist auch ein Online-Verkauf geplant.

Die WAZ verlost drei CDs. Das Besondere: Horst "Graf Hotte" Schröder will sie den Glücklichen selbst vorbeibringen - corona-gerecht. Wer eine CD ergattern will, schreibt eine E-Mail an redaktion.herne@waz.de; Stichwort: "Likes". Einsendeschluss ist Dienstag, 29. Dezember. Infos zu Graf Hotte gibt's auf www.grafhotte.de.